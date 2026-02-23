Las canciones inspiradas en alias El Mencho, narcotraficante abatido en México

La influencia de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), narcotraficante que fue abatido el 22 de febrero en una operación militar en Tapalpa, Jalisco, no solo fue evidente en su negocio criminal, también en la música.

Un fenómeno que genera debate en la industria musical, especialmente en México son los 'narcocorridos' o canciones que hablan de los narcotraficantes, comúnmente exaltando su estilo de vida. El Mencho no fue ajeno a algunos artistas y grupos musicales mexicanos que contaron detalles de su vida en diferentes canciones.



¿Qué canciones hablan de alias El Mencho?

Fueron múltiples los artistas y grupos musicales que mencionaron o dedicaron algunos de sus corridos al cartel CJNG y, además, mencionaron a alias El Mencho. A través de la música por años se retrató la historia de ascenso y estilo de vida de Nemesio Oseguera.



'Presidente' de Gabito Ballesteros

Este tema hace diferentes referencias a "las cuatro letras", como se refieren al cartel criminal, mencionando a El Mencho y a su hijastro. “Y un tusi de las cuatro leches. A la orden de ‘El 3′ y también de ‘El M’“.



'El dueño del Palenque' de Los Alegres del Barranco

Es uno de los corridos más conocidos dedicados a alias El Mencho. Hace un recorrido por la historia de vida del hombre de Tierra Caliente, Michoacán, su entrada y ascenso en la vida criminal, además de su pasión por las peleas de gallos.



'El Mencho' de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

"Leyenda muy poderosa de mucho porte y respeto", reza en una de sus estrofas este tema lanzado en 2019 y que resalta el temor que el líder del CJNG causaba. También resalta el origen michoacano del narcotraficante.



'El señor de los gallos' de Grupo Codiciado

Además de alias El Mencho, Nemesio Oseguera también era conocido por el apodo de 'El señor de los gallos', debido a su gusto por las peleas de gallos incluso antes de iniciar su vida criminal. “Tengo línea con Nemesio desde Michoacán. Lo que mande lo cachamos”.



'¿Van a querer más?' de Enigma Norteño

Esta canción narra un hecho en específico en la vida criminal de El Mencho, cuando el CJNG derribó un helicóptero de un operativo militar que tenía como propósito capturar al líder criminal. "Nada más no me hagan enojar, porque tal vez pueden encontrar, yo soy El Mencho y soy puro Michoacán", dice la canción.



'Don Mencho' de Golpe de Guerra

Es otro tema que habla sobre la personalidad de alias El Mencho y la manera en la que se enfrentaba a las autoridades. Esta canción en particular resalta que uno de sus hijos tomará las riendas del cartel cuando él no esté. "El gobierno lo atacó, emboscadas realizó, la jugada les volteó".



'Soy Mencho' de El Komander

Es uno de los narcocorridos más explísitos dedicados a Nemesio Oseguera. A lo largo de la canción se resalta la jerarquía del CJNG y el poder abssoluto de El Mencho en el cartel, de la misma forma hace énfasis en el poderío táctico y de armamento de la organización, mencionando convoyes, camionetas blindadas y armas de alto calibre.



'CJNG’ de Fuerza Regida, Calle 24 y Juanpa Salazar

Es uno de los corridos más modernos, en el que se narra la estructura y poder de guerra del cartel criminal, resaltando el control que tienen en diferentes zonas de Jalisco. Aunque está enfocada en la organización criminal, menciona la lealtad absoluta de los integrantes del cartel a El Mencho.

