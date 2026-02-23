En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Vehículo estuvo a punto de ser impactado por tren en Duitama: maniobra para evitarlo quedó en video

Vehículo estuvo a punto de ser impactado por tren en Duitama: maniobra para evitarlo quedó en video

Varios ciudadanos intervinieron en el cruce férreo para retirar el automóvil segundos antes de que pasara un tren de carga.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 23 de feb, 2026
Vehículo estuvo a punto de ser arrollado por tren en Duitama: maniobra para evitarlo quedó en video
Vehículo estuvo a punto de ser arrollado por tren en Duitama. -
X: @facetasdeboyaca

Un automóvil quedó detenido el pasado 21 de febrero sobre los rieles de un paso ferroviario cercano al conjunto residencial Robledales 2, en Duitama (Boyacá), obligando a la reacción inmediata de varias personas que se encontraban en el sector, quienes intervinieron para retirar el automóvil segundos antes de que pasara un tren de carga.

Según indicó El Tiempo, el conductor intentaba cruzar la vía cuando las llantas delanteras quedaron atrapadas entre las piedras y el material dispuesto en el paso férreo. En el vehículo se movilizaba una familia, incluido un menor de edad.

Al percatarse de que el carro no lograba avanzar ni retroceder con facilidad, algunas personas que transitaban por el lugar se acercaron para ayudar.

Vehículo estuvo a punto de ser impactado por tren en Duitama

Un video grabado por un ciudadano muestra cómo al menos diez personas rodearon el automóvil e intentaron moverlo mientras se escuchaba a lo lejos la señal sonora del tren, que advertía su proximidad. La locomotora hizo uso del silbato en repetidas ocasiones para alertar sobre su paso, lo que incrementó la preocupación entre quienes participaban en la maniobra.

Luego de varios intentos, los vecinos lograron levantar parcialmente la parte delantera del vehículo y empujarlo fuera de la carrilera. Segundos después, el conductor pudo dar reversa y retirar completamente el automóvil del cruce. Instantes más tarde, el tren atravesó el punto sin que se presentara colisión. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas por este incidente.

Tras lo ocurrido el sábado, vecinos del área reiteraron el llamado a las autoridades municipales y a las entidades responsables del sistema férreo para que se realicen intervenciones técnicas que garanticen condiciones adecuadas en los cruces. Entre las solicitudes se encuentran la instalación de barreras automáticas, mejor señalización preventiva y controles permanentes durante el paso de trenes.

Algunos residentes expresaron que la situación genera temor, sobre todo porque el tránsito de trenes de carga continúa mientras se ejecutan obras en distintos tramos. Señalan que cualquier falla mecánica, distracción o imprevisto puede convertirse en un riesgo si el vehículo queda inmovilizado sobre la línea.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

