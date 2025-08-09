Hermana de Lina Bina revela por qué falleció la actriz de cine para adultos en Estados Unidos

La repentina muerte de la actriz de cine para adultos Lina Bina ha conmocionado a la industria del entretenimiento para adultos y a sus seguidores en redes sociales. La joven texana falleció el 5 de agosto de 2025 a los 24 años, según confirmó la Oficina del Médico Forense del Condado de Polk, en Florida.

Lina Bina había ganado notoriedad en plataformas como OnlyFans, Instagram y TikTok, acumulando más de 195,000 seguidores.



El último mensaje de Lina Bina

En los días previos a su fallecimiento, sus seguidores expresaron preocupación por su ausencia en redes sociales. En su última publicación, Lina escribió: "Perdón por haber estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas en este momento".

La noticia de su muerte provocó una oleada de condolencias en redes sociales. La creadora de contenido Coco Bliss expresó: "Te fuiste demasiado pronto, Lina, descansa en paz".

La familia de Lina Bina ha solicitado privacidad durante este difícil momento y aún no ha compartido detalles sobre los arreglos funerarios.

Aunque las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la causa del fallecimiento, su hermana Moni informó que Lina murió debido a complicaciones causadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello.



Muere actriz de cine para adultos Vitoria Beatriz

Al fallecimiento de Lina Bina, el mismo día se sumo la muerte de la actriz brasileña Vitoria Beatriz, conocida por su trabajo en el cine para adultos. La actriz también falleció el martes 5 de agosto de 2025, tras permanecer varios días hospitalizada en situación crítica.

Según el balance de su hospitalización, Vitoria estuvo internada durante cinco días antes de su fallecimiento, lo que indica que su estado de salud se deterioró gravemente hacia comienzos de esa misma semana. La confirmación del deceso se realizó mediante un comunicado de Inka Productions, en el que se expresó profunda consternación por la pérdida de su “alegría, calidez y luz”, al tiempo que enviaban condolencias a familiares, amigos y seguidores.

En cuanto a las causas de la muerte, no ha sido revelada oficialmente. Ni la familia ni la productora han emitido detalles sobre el motivo exacto de su fallecimiento. Sin embargo, en redes sociales se mencionaron problemas de salud física y emocional, además de mensajes que reflejaban la delicada condición en que se encontraba. Uno de ellos solicitaba oraciones y subrayaba que estaba “rodeada de cuidado y amor”.

Fuentes no oficiales también habrían informado sobre la “muerte cerebral”, confirmada por un segundo equipo médico, lo que en Brasil equivale legalmente a la muerte, y que se habría procedido a desconectarla de soporte vital en ese momento. Esta versión no ha sido verificada por la familia o los representantes oficiales.