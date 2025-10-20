Yina Calderón anunció que se va de Colombia tras perder pelea contra Andrea Valdiri

Yina Calderón causó conmoción nacional en las redes sociales tras renunciar a la pelea contra Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4', evento organizado por Westcol, tras solo unos segundos del primer round. La polémica mujer recibe críticas y aplausos por su decisión, pues algunos la califican de "gallina" y otros de "inteligente".

Mientras la mujer sigue siendo tema de conversación, aprovechó para aparecer en sus redes sociales y anunciar cuál será su próximo movimiento. Calderón sorprendió al anunciar que abandona Colombia y hasta confirmó la fecha de su partida.



¿Para dónde y cuándo se va Yina Calderón?

"Colombia, me perderás por más de un mes", anunció Calderón en sus redes sociales, mostrando un tiquete de vuelo comprado rumbo a República Dominicana el próximo 25 de octubre. La famosa colombiana detalló que estará en Santo Domingo como integrante de un reality de convivencia de famosos.

Detalló que se ha estado preparando para asumir este reto internacional desde hace tiempo. "Que se tenga República Dominicana porque voy mala, maléfica, una unión entre todas las malvadas de la historia", anunció.



Calderón anticipó a sus seguidores lo que podrán ver de ella dentro de ese formato. "Bebés, para jugar con las emociones, para poder desestabilizar a mis compañeros, para darle humor, rabia, enojo, que un día me quieran y al otro día ya no. Todo eso lo vamos a ver en La Mansión de Luinny. Para mí es un reto entrar a República Dominicana y ustedes lo van a poder ver desde Colombia".

Internautas han señalado que como Yina Calderón sabía de este proyecto desde antes de su esperada pelea con Andrea Valdiri, fue el motivo por el que decidió retirarse con tan solo unos segundos de pelea. Todo esto con la intención de no perjudicarse físicamente antes de iniciar este nuevo proyecto y para no tener que pagar una millonaria sanción al retirarse del evento sin haber peleado.



¿Qué dijo Yina Calderón tras renunciar a pelea con Andrea Valdiri?

Miles de personas llegaron al Coliseo MedPlus el pasado 18 de octubre y otas miles se conectaron a la transmisión en vivo del 'Stream Fighters 4' para ver peleas de boxeo de varios famosos. De todas la más esperada era precisamente la de Yina Calderón contra Andrea Valdiri por las rencillas previas entre las dos influenciadoras. Sin embargo, la barranquillera fue declarada ganadora tras 20 segundos de pelea y la renuncia de la huilense.



Tras salir escoltada del evento, Yina Calderón apareció desde su casa en historias de Instagram y comentó con ironía: "Después de esa pelea tan larga vine a hacer arroz con huevo, porque eso es un desgaste. Ahí me desgasté los músculos, me desgasté toda".

Después de esto la famosa fue entrevistada en vivo por Luinny Corporan, un locutor dominicano que le preguntó los motivos que la llevaron a retirarse sin dar la pelea que todo el público estaba esperando. Calderón comentó entre risas que en esos 20 segundos había salido bastante lastimada. "Estoy moreteada, mire la pela que me dio Andrea Valdiri", dijo con sarcasmo.

Luego, más seria, se atrevió a decir algunos de los motivos que la llevaron a abandonar el espectáculo de esa manera. "Yo quería pelear, pero lo que pasa es que cuando entro al ring me di cuenta que estaban todos mis haters. O sea, Westcol se encargó de llevar a todos mis haters; aparte de eso, él me pagó para que me sacaran en ambulancia", reveló.

