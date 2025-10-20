En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Yina Calderón anunció que se va de Colombia tras perder pelea contra Andrea Valdiri

Yina Calderón anunció que se va de Colombia tras perder pelea contra Andrea Valdiri

La creadora de contenido habló tras renunciar a la pelea en 'Stream Fighters 4' y reveló sus motivos. "Yo quería pelear", aseguró.

Por: María Paula González
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón anunció qué viene para su proyecto profesional tras perder en el 'Stream Fighters' -
Fotos: Tomadas de la transmisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad