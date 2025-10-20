Trabajador murió en Aeropuerto El Dorado de Bogotá en grave accidente: Avianca anunció investigación

Un grave accidente se registró este lunes 20 de octubre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde un trabajador perdió la vida mientras cumplía sus funciones dentro del área de operaciones del muelle internacional. El hecho se presentó hacia las 8:00 a. m., según confirmaron las autoridades, y obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia en la terminal aérea.

De acuerdo con la información de la Policía Metropolitana de Bogotá, el incidente ocurrió en una zona restringida del aeropuerto, destinada a labores de carga y mantenimiento, donde se desplazaban varios equipos de servicio. En ese lugar, el empleado sufrió un grave accidente que le causó heridas de consideración, al parecer involucrando un vehículo de la aerolínea Avianca. Personal de primeros auxilios del aeropuerto lo atendió de inmediato y fue trasladado a la Clínica Colombia, en el occidente de la ciudad, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

En un comunicado oficial, Avianca lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con la familia del trabajador. “Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado y solidarizamos con su familia en este difícil momento”, señaló la aerolínea en el documento difundido en la tarde del lunes.

La compañía informó que, apenas ocurrió el accidente, activó los protocolos de emergencia y dio aviso a las autoridades competentes. “Tan pronto ocurrió el accidente, la aerolínea avisó a las autoridades correspondientes y la persona fue trasladada de inmediato a un centro de salud”, explicó Avianca, que aseguró estar en disposición de colaborar con todas las instancias que adelantan la investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar si existieron fallas en los procedimientos o en las medidas de seguridad.

De forma preliminar, trascendió que el trabajador estaba vinculado a Talma, una empresa que presta servicios de asistencia en tierra, y que el vehículo involucrado en el hecho pertenecería a Avianca. La víctima, al parecer, no hacía parte de la nómina de la aerolínea, sino de la compañía contratista que opera en la zona de rampa del muelle internacional.

La aerolínea también anunció que abrió una revisión interna para esclarecer los hechos. “Así mismo, la aerolínea inició una estricta investigación interna para entender lo ocurrido y está en total disposición para suministrar toda la información requerida a las entidades competentes”, indicó el comunicado oficial. Avianca agregó que reforzará las medidas de seguridad en sus operaciones de tierra mientras se establecen las causas del siniestro.

La Policía de Tránsito y Transporte, junto con la Aeronáutica Civil, asumió el caso para recopilar las evidencias necesarias y revisar los registros de las cámaras de seguridad de la terminal. Los investigadores analizan los movimientos del vehículo de mantenimiento y las condiciones en que se produjo el hecho, incluyendo aspectos como la señalización, la visibilidad y el cumplimiento de los protocolos de seguridad dentro de la zona de operaciones.

De acuerdo con denuncias de la Asociación de Trabajadores del Sector Aéreo dadas a conocer al medio RTVC, en los últimos meses se habían advertido posibles riesgos derivados de la alta rotación de personal y la sobrecarga de trabajo en las empresas que prestan servicios a las aerolíneas. El gremio pidió revisar los procesos de formación, control y supervisión en las plataformas, donde se movilizan constantemente vehículos y maquinaria pesada. Por lo pronto, el cuerpo del hombre fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos correspondientes antes de su entrega a los familiares. En paralelo, la Fiscalía asumió la indagación penal para establecer eventuales responsabilidades.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.