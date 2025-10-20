En vivo
Trabajador murió en Aeropuerto El Dorado de Bogotá en grave accidente: Avianca anunció investigación

Un trabajador falleció este lunes 20 de octubre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras un accidente ocurrido en el muelle internacional. Avianca lamentó lo sucedido, anunció una investigación interna y aseguró que colaborará con las autoridades competentes. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 20 de oct, 2025
Persona murió en el aeropuerto El Dorado
