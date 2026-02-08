Impactante video: él es el futbolista que convulsionó en pleno partido contra Flamengo, en Brasil

El partido apenas comenzaba. El 0 a 0 se veía en el marcador de un juego por liga entre el Fluminense y Sampaio Correa y el reloj se acercaba al minuto 8. En eso, surgió el primer suspiro de los aficionados que habían acudido al histórico Maracaná; no había sido por algún tiro al arco ni mucho menos por una posibilidad de gol, fue porque, en el centro del césped, uno de los deportistas caía al suelo y empezaba a convulsionar.

El hombre que sufría en el suelo era el jugador Alexandre Souza, uniformado del Sampaio Correa. Tiene 24 años e inmediatamente fue atendido por el personal de salud del estadio. A su lado, sus compañeros de equipo lloraban e intentaban ventilarlo mientras era atendido; al mismo tiempo, otros deportistas optaron por arrodillarse y orar por la salud del afectado.

Se desplomó y todos los jugadores arrodillados rezando y otros revoleando camisetas para darle oxígeno al man, tremendo. https://t.co/IMeg8337UC pic.twitter.com/MagwUhxMMQ — Darío (@DarioSerna1990) February 8, 2026

En cuestión de segundos, la ambulancia del estadio ingresó al campo de juego e inmediatamente trasladó al jugador. Acorde con lo reportado por el diario Olé, Souza se mantuvo consciente hasta su llegada al centro médico, desde donde fue sometido a múltiples exámenes que afortunadamente dieron un parte positivo y descartaron cualquier daño neurológico en su cuerpo.



El incidente, aunque terrorífico, se convirtió en solo una simple anécdota que marcó la actual fecha del fútbol brasilero, y se hizo viral en redes sociales por el impacto de las imágenes que pudieron apreciarse en vivo y en directo mientras que los paramédicos intentaban auxiliar al futbolista afectado.



Por ahora, el deportista se encuentra en observación por profesionales en salud. Estará en el centro médico hasta pasadas 24 horas desde su ingreso y espera regresar a su vida deportiva en los próximos días. "El susto mayor ya pasó. Agradezco todas las mensajes y oraciones. Dios actúa de formas que a veces no entendemos. Al ver las imágenes, veo que es un milagro. Jugadores del Flamengo y mis compañeros unidos en un solo propósito. Tengo la certeza de que volveré", escribió el mismo futbolista desde sus redes sociales.



El antecedente del futbolista que convulsionó durante partido entre Flamengo y Sampaio Correa

Poco tiempo después, varios medios de comunicación locales pudieron establecer que este joven futbolista también había sufrido un preocupante percance en 2024, cuanto tuvo un complejo accidente de tránsito. En este, Souza presentó fracturas y fuertes golpes en todo su cuerpo tras haber caído desde un mototaxi mientras se dirigía a casa luego de haber disputado un partido de fútbol profesional. El sujeto, afortunadamente y para milagro de muchos, presentó una rápida recuperación que le permitió seguir jugando al fútbol hasta el día de hoy. Su emotivo regreso tras dicha caída aconteció en enero de 2024, cuando afortunadamente el jugador pudo volver a las canchas en el fútbol de Brasil.

