Él es Pontificio, el 'graduado más tierno' de una reconocida universidad de Medellín

La Universidad Pontificia Bolivariana presentó al graduado más tierno de su historia y no se trata de un estudiante cualquiera. Pontificio, el gato que durante años recorrió el 'EcoCampus' y acompañó a generaciones de universitarios, fue despedido con honores tras ser adoptado y ahora protagoniza una historia que rápidamente se volvió viral.



La historia tuvo su primer capítulo público el pasado 16 de enero, cuando la UPB anunció que Pontificio había sido adoptado. El mensaje, compartido por los canales oficiales de la universidad, despertó una mezcla de sentimientos entre estudiantes, egresados y miembros de la comunidad académica, tristeza por la despedida, nostalgia por el tiempo compartido y, al mismo tiempo, felicidad al saber que el felino ahora vive en un hogar donde recibe atención permanente, cuidado y tranquilidad.

Según explicó la universidad, la decisión de darlo en adopción tuvo como propósito principal garantizar los cuidados especiales que puede requerir ahora que es un gato adulto, en un entorno familiar que pudiera brindarle bienestar constante, algo que, aunque el EcoCampus fue su hogar durante años, ya no era lo más adecuado para esta nueva etapa de su vida.

Días después, el 22 de enero, la UPB volvió a pronunciarse y compartió imágenes de Pontificio desde su nuevo hogar. Las fotografías, acompañadas de un mensaje cargado de emoción, confirmaron que el animal se encontraba en paz, profundamente amado y adaptándose con serenidad a su nueva vida. “No podemos evitar que se nos escape una lágrima de alegría”, expresó la universidad, recordando que el EcoCampus no fue solo su territorio, sino su hogar feliz, el lugar donde cada estudiante tuvo una caricia para él y donde cada rincón guardó una de sus siestas bajo el sol.



La institución también explicó que, aunque la familia adoptante prefiere mantener el anonimato, continuará compartiendo algunos momentos de Pontificio, dando inicio simbólico a lo que llamaron el “Notipontificio”, una forma afectuosa de seguir contando su historia.



Pero el gesto que terminó de convertir a Pontificio en un fenómeno viral llegó hace apenas cinco días, cuando la Universidad Pontificia Bolivariana anunció que Pontificio ya cuenta con su carné oficial UPB. Un reconocimiento cargado de humor, ternura y simbolismo, con el que la institución selló para siempre su vínculo con quien fue uno de los habitantes más queridos del campus.

El carné identifica a Ponti (para los amigos), con ID 000-MIAU-UPB, adscrito a la “Facultad de Ciencias de la siesta y el ronroneo”, con ocupación de “acompañante oficial de siestas y experto en mimos”, y, como distinción máxima, “Graduado con honores en amor incondicional”, con vigencia “por siempre en nuestro corazón”.

“Es nuestra forma de decirle que, aunque ahora descanse feliz en un hogar, su lugar en el EcoCampus UPB está asegurado para siempre”, señaló la universidad, agradeciéndole a Pontificio por elegirlos como su primera familia y recordándole que esa siempre será su casa.

Así, sin ceremonias, ni título, Pontificio se convirtió en el graduado más tierno de la UPB y en un recordatorio de que, incluso en los espacios académicos, el amor, el cuidado y la empatía también dejan huella.

