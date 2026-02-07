El mensaje a Legarda tras 7 años de su muerte: “Te amo y te extraño más”

Fabio Legarda cautivó a miles de jóvenes con su carisma y música antes de su trágica partida a los 29 años. El día de su fallecimiento, el jueves 7 de febrero de 2019, era una fecha de celebración para el artista, pues esa misma noche lanzaría su nuevo tema titulado "Nutella".

La mañana transcurrió de manera cotidiana; a pesar de que su novia, la también YouTuber Luisa Fernanda W, le pidió que no saliera, Legarda fue a entrenar a un gimnasio cercano a su casa en el sector de El Poblado, en Medellín, y luego recogió su cédula en la Registraduría.

Alrededor de la 1:22 p.m., mientras se desplazaba como pasajero en el asiento de copiloto de un vehículo Chevrolet Spark que prestaba servicio de Uber, el destino se cruzó con la violencia de la ciudad. En la misma calle, dos sujetos en motocicleta intentaron realizar un hurto bajo la modalidad de fleteo a un escolta de una empresa de seguridad que se movilizaba en otro vehículo.



El escolta reaccionó accionando su arma de dotación en seis oportunidades. Lamentablemente, una bala perdida impactó la cabeza de Legarda, quien en ese momento chateaba con el empresario musical Diego Toro.

Legarda fue trasladado inicialmente a la Clínica Medellín en el mismo vehículo donde resultó herido. Debido a la gravedad de la lesión cerebral, fue remitido de urgencia a la Clínica León XIII. A pesar de los esfuerzos médicos y de las oraciones de sus familiares y amigos, el daño fue descrito como severo y potencialmente mortal. Tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, se confirmó su muerte cerebral alrededor de las 4:00 p. m. y su fallecimiento definitivo se registró cerca de las 5:40 de la tarde.

La noticia conmocionó a Colombia y a sus seguidores en Latinoamérica. Como homenaje, se organizó un multitudinario concierto en Medellín donde miles de personas lo despidieron con mensajes de amor y paz, cumpliendo simbólicamente su sueño de llenar una plaza de toros.

El mensaje de la hermana de Legarda

Sus amigos y familiares sostienen que la muerte de Legarda no fue en vano, sino una "causalidad" para entregar un mensaje de valoración a la vida y a los seres queridos.

Este sábado 7 de febrero, cuando se cumplen 7 años de su triste deceso, una de sus hermanas, Daniela Legarda, lo recordó con unas imágenes y un mensaje emotivo. “Hace 7 años me dejaste en este mundo sin ti físicamente, pero siempre presente. He aprendido que, aunque no estás a mi lado, siempre estarás en mi corazón”, escribió.

En otro de los apartes de su mensaje, Daniela manifestó que también lo recuerda en todo lo hermoso que ve en esta vida. “Te amo y te extraño más y más todos los días. Gracias por siempre mostrarme que estás conmigo”, añadió.

