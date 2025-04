Ingrid Karina, exmodelo en rehabilitación, apareció en centro comercial de Bogotá con nuevo look

A finales de 2024 la historia de la exmodelo Ingrid Karina cautivó a millones de colombianos a través de las redes sociales, luego de que la mujer fuera hallada en las calles de Medellín a causa del consumo de drogas y empezara un proceso de rehabilitación. Muchas cosas han pasado en la vida de la mujer, quien recientemente fue vista de nuevo en Bogotá, con un semblante mucho mejor.

Luego de que Ingrid Karina escapara del centro de rehabilitación en el que estaba y denunciara violencia en su contra , poco se supo sobre el paradero de la exmodelo. Lo último que se había conocido sobre la mujer es que estaba intentando rehabilitarse por sí misma y con apoyo de su familia, pero ella misma había reconocido que no era un proceso sencillo dejar atrás la vida de las calles y el consumo de sustancias psicoactivas.

Vuelven a ver a Ingrid Karina en Bogotá

Según se ha conocido, recientemente la modelo habría pasado por un rehabilitación en un centro de Bogotá, luego de que tuviera una recaída en la capital del país. Sorprendió a los usuarios de redes sociales volver a saber de Ingrid Karina a través de diferentes videos publicados en sus perfiles, los cuales creó su hijo para que ella compartiera su cambio de vida. En las grabaciones se le ve en un reconocido restaurante de la ciudad y montada en un lujoso carro.

El primer video que se conoció de Ingrid Karina , luego de que la mujer se radicara en Bogotá y se reencontrara con su hijo Juan Antonio es en un restaurante de Crepes & Waffles, algo que emocionó a los internautas que han seguido su proceso de recuperación. A la mujer se le ve disfrutando de una comida acompañada de su hijo y con una apariencia recuperada.

Publicidad

A pesar de tener una recaída y tener días no tan buenos en medio de su rehabilitación, Ingrid Karina ha logrado cautivar a un gran público en las redes sociales, alcanzando más de 700 mil seguidores en TikTok, donde comparte algunas reflexiones, recuerdos y detalles de su vida actual y pasada. De la misma forma, ha logrado conectar con diferentes marcas que la invitan a eventos para hacerles cambios de imagen y ayudarla en su nueva vida.

Otra de las grabaciones que ha sorprendido gratamente a los seguidores de la exmodelo nacida en Ocaña fue grabada en un evento de Volvo en un centro comercial de la ciudad. A la mujer se le ve sentada frente al volante en uno de estos vehículos y aprovecha el momento para enviarle un consejo a los internauta. "Quiero decirles que si ustedes siguen un estilo de vida bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, van a estar montados en un carro como estos dando vueltas", aseguró.

Publicidad

Las reacciones positivas al gran cambio de Ingrid Karina no se hicieron esperar en los comentarios de sus publicaciones, son muchos los internautas que ven de manera positiva el proceso de la colombiana y la invitan a no desistir. "Te ves hermosa, sí se puede, sigue adelante que Dios te siga bendiciendo"; "Bendiciones a ese hijo que no se cansó de ayudar a su mamá hasta no verla salir de ese mundo en el que muchos caen y no encuentran una mano"; "Me da mucha alegría ver esta señora como se recuperó"; "Qué lindo es ver que las personas después de estar derrotadas vuelven a resurgir con la frente en alto", escriben los seguidores.

El cambio de look de Ingrid Karina

Además de los videos en los que se le ve disfrutando de su nuevo estilo de vida, acompañada de su hijo, y todavía trabajando en abandonar su adicción, Ingrid Karina también comparte publicaciones en las que muestra su cambio de apariencia, el cual ha sido evidente con el paso de los meses. La mujer sigue con su cabello corto y nuevamente luce su rostro con maquillaje. Su publicación más reciente la muestra con un cambio de look radical, gracias a una peluca larga y rubia que le regalaron.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL EN NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co