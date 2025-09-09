Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Isabella Ladera anuncia acciones legales y penales tras filtración de contenido íntimo

Isabella Ladera anuncia acciones legales y penales tras filtración de contenido íntimo

En un comunicado, los abogados de la influencer aclararon que "no fue ella quien realizó la filtración del contenido ni hace parte de una estrategia de marketing".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 11:56 a. m.
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Isabella Ladera
La modelo e influencer Isabella Ladera.
Foto: @isabella.ladera