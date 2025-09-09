Isabella Ladera anuncia acciones legales y penales tras filtración de contenido íntimo

En un comunicado a la opinión pública, los abogados de la influencer Isabella Ladera se pronunciaron sobre los recientes hechos en los que se ha visto involucrada la creadora de contenido. "En las últimas horas ha circulado en redes sociales y medios digitales un video íntimo en donde se ha visto inmersa nuestra representada Isabella Ladera. Frente a la gravedad de los hechos y especulaciones que estos han generado, como representantes legales nos vemos en la necesidad de aclarar la situación", se lee al inicio del comunicado.

Los abogados que representan a Ladera aclaran que "no fue ella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier afirmación que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a su persona". Sobre lo ocurrido, señalan que "la difusión no autorizada de este tipo de contenido constituye una violación grave a los derechos fundamentales de nuestra representada, especialmente a su intimidad, honra y dignidad personal. No podemos pasar por alto que la circulación de material íntimo sin consentimiento genera un profundo daño psicológico, patrimonial, social y profesional a las víctimas, y se enmarca en conductas expresamente reprochadas y sancionadas por la ley".

Por esa razón, el equipo jurídico de la influencer anunciaron que "adelantará todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se impongan las sanciones que correspondan".



NOTICIAS CARACOL