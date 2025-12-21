En vivo
A mujer se le explotó buñuelo en la cara y tiene graves quemaduras: "Cómprenlos, no los hagan"

La mujer que se quemó contó en un video de TikTok que nunca pensó "que un buñuelo podía explotar y terminar así". Ha documentado su proceso de recuperación.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 21 de dic, 2025
A mujer se le explotó buñuelo en la cara y tiene graves quemaduras.
A mujer se le explotó buñuelo en la cara y tiene graves quemaduras
Tiktok: Vanessa Rada

