A mujer se le explotó buñuelo en la cara y tiene graves quemaduras: "Cómprenlos, no los hagan"

"Compren los buñuelos, no los hagan", fue la advertencia de una mujer que se encuentra con graves quemaduras luego de que un buñuelo le explotara en su rostro mientras se encontraba cocinando este alimento, muy popular durante las fiestas de diciembre. Unos días después de lo ocurrido, está documentando por medio de su cuenta de TikTok su proceso de recuperación, y mandando un mensaje para que los colombianos sean consientes de los riesgos a los que se exponen si deciden realizar buñuelos en sus casas.

La persona que dio a conocer inicialmente sobre el incidente fue una amiga de la mujer afectada, cuyo nombre de usuario es @kimdesutter y quien dijo que quiso difundir la historia porque siente que no se ha hablado suficiente sobre el tema. En su video indicó que la víctima de las quemaduras también terminó con lesiones en sus manos y en su cuello.

"Le preguntamos a Chat GPT por qué se podía explotar un buñuelo, y hay muchas razones. Puede ser porque los ingredientes están congelados o muy fríos, o porque el aceite está muy caliente, entonces solo se hace la parte de afuera y la parte de adentro queda húmeda", indicó.



Luego, les recomendó a las personas que piensan hacer buñuelos en su casa tener mucho cuidado y no dejar que los niños se acerquen a la cocina, pues es "una receta que tiene que ser muy precisa con el tema de los ingredientes". Además, dijo que una oftalmóloga le dijo un dato que la sorprendió, y es que a su consultorio llegan "más casos de personas quemadas por buñuelos que por pólvora".



Tiempo después, la mujer que se quemó, quien se llama Vanessa Rada, contó en un video de TikTok que nunca pensó "que un buñuelo podía explotar y terminar así". Sin embargo, comentó que afortunadamente su hermano es médico y, tan pronto ocurrió la explosión, lo llamó, y él "en cinco minutos" ya estaba en su apartamento para darle los primeros auxilios.

En ese sentido, Vanessa dio algunos consejos sobre qué hacer después de sufrir un incidente de este tipo por aceite caliente. "Hay que echarse de una agua fría, no hielo porque puede quemar la piel, pero sí agua". Asimismo, dijo que lo mejor no es echarse cremas casera, sino directo llamar a un médico y evitar tocar las ampollas.

Con el paso de los días, Vanessa ha documentado su proceso de recuperación, y ha recibido mensajes de aliento de sus seguidores y amigos. Varias personas, incluso, han dicho que han pasado por situaciones similares. "A mí me pasó el año pasado, y no sabía que un buñuelo podía explotar. Mejor cómprenlos, es verdad que esto necesita mas visibilidad", escribió una usuaria. "A mí me estalló uno en la boca, en Año Nuevo", escibió otra mujer.

