Una joven de San Cristóbal, República Dominicana, murió después de presuntamente atragantarse mientras participaba en un reto de comida que combina el tradicional juego de piedra, papel o tijera, que se trata de una competencia para ingerir alimentos en el menor tiempo posible. La muerte de la mujer, identificada como Katia Araujo, ocurrió mientras participaba en una dinámica que circula en redes sociales como TikTok e Instagram.

De acuerdo con información publicada por el medio dominicano 'Hoy', la joven se habría atragantado durante el reto. Personas que se encontraban en el lugar pidieron ayuda y un vecino terminó trasladándola en su camioneta a un centro médico, aunque, según el testimonio entregado por este hombre, la joven ya había fallecido. Cristian Rodríguez, uno de los vecinos que escuchó los gritos de auxilio, relató que inicialmente no sabía qué estaba ocurriendo. Según explicó, pensó que podía tratarse de una persona mayor que necesitaba ayuda.

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"Lo que tengo entendido es que estaba jugando con comida, a ver quién se la comía más rápido, y ella se atragantó", recogió 'Telecinco', quien también señaló que las personas que estaban en el lugar comenzaron a pedir auxilio. El momento, que quedó grabado en video, muestra a la joven atragantándose y a sus amigos intentando auxiliarla mientras Araujo se encuentra en el piso. La mujer habría presentado graves condiciones de salud que resultaron en su muerte.



¿En qué consiste el reto de piedra, papel o tijera?

La dinámica toma como punto de partida el conocido juego de piedra, papel o tijera, pero incorpora una competencia relacionada con la comida. En el reto participan dos o más personas. En cada ronda, los jugadores hacen una de las tres figuras con sus manos. La piedra se representa con el puño cerrado, el papel con la mano abierta y la tijera con los dedos índice y medio formando una V.



Las reglas tradicionales determinan quién gana cada enfrentamiento. La piedra vence a la tijera, la tijera vence al papel y el papel vence a la piedra. Si los participantes muestran la misma figura, la ronda termina en empate y deben volver a jugar. En la versión que se ha difundido en redes sociales, el resultado de cada ronda define qué participante obtiene la ventaja para comenzar a comer. Mientras uno permanece frente a los alimentos, el otro debe desplazarse hasta un punto establecido previamente.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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