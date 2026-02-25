Video| Maritza, la mujer que pasó de vender en las calles a brillar como modelo por un día

Maritza es una mujer que, como miles de colombianos, se levanta cada madrugada para salir a trabajar de manera informal en las calles de Medellín. Desde hace una década recorre la ciudad con su carrito, enfrentando el sol intenso y la lluvia, con el firme propósito de sostener su hogar y salir adelante junto a su hija. Lo que nunca imaginó es que, por un día, dejaría de ser vendedora ambulante para convertirse en modelo profesional frente a una cámara.



La historia comenzó cuando la fotógrafa Lina Carvajal la encontró en medio de su jornada laboral. Conmovida por su carisma y energía, le propuso realizarle una sesión fotográfica. Maritza, incrédula, respondió. “Esas modelos son muy bonitas”, dudando de que ella pudiera ocupar ese lugar. Sin embargo, aceptó la invitación con una sonrisa que, sin saberlo, marcaría el inicio de una experiencia transformadora.

La historia fue compartida por la fotógrafa a través de un video en redes sociales que rápidamente se volvió viral. En él se ve el proceso de cambio, maquillaje, vestuario y peinado para resaltar la belleza natural de una mujer acostumbrada a esconderse tras su sombrero, accesorio que no solo la protege del sol, sino que también cubre una de sus mayores inseguridades: su cabello.

Durante la sesión, cuando le trenzaron el cabello y la invitaron a mirarse al espejo, Maritza se sorprendió. Nunca antes la habían maquillado ni había posado frente a una cámara profesional. No obstante, con la guía de la fotógrafa fue ganando confianza poco a poco. Sus gestos cambiaron, su postura se volvió fluida y elegante, y ante el lente dejó ver la fortaleza de una mujer trabajadora que lucha día a día por su familia.



“Me veo carísima, ustedes hacen maravillas”, expresó entre risas y emoción al ver el resultado de las fotos. Para la fotógrafa, el momento fue revelador. “No quería irse, sonreía distinto, disfrutaba de lo que estaba pasando, no porque la cambiáramos, sino porque por primera vez se permitió ser la mujer que siempre esconde detrás del sombrero”.



En la publicación, Lina relató que encontró a Maritza vendiendo bebidas energéticas bajo el sol de Medellín y que, más allá de un cambio de imagen, el objetivo era visibilizar la historia de una mujer real, trabajadora y soñadora. Maritza sueña con convertirse en emprendedora y tener su propio negocio, aunque reconoce que el trabajo en las calles ha hecho que muchas veces deje de lado su cuidado personal.

La historia ha tocado a miles de usuarios en redes sociales, no solo por la transformación estética, sino por el mensaje de dignidad y reconocimiento hacia quienes trabajan en la informalidad. Además, la fotógrafa reveló que Maritza no cuenta con redes sociales ni con un teléfono que le permita descargar aplicaciones, por lo que hizo un llamado a marcas o personas que deseen apoyarla para que pueda compartir sus fotos y seguir visibilizando su historia.

No es la primera vez que Lina Carvajal utiliza su cámara para contar historias de mujeres reales. A través de su trabajo busca resaltar la belleza auténtica y la resiliencia de quienes, pese a las dificultades, encuentran motivos para salir adelante.

Maritza, por un día dejó el carrito, el sombrero y el uniforme para descubrir que, más allá de las calles que recorre cada mañana, también puede brillar como modelo y como símbolo de la fortaleza de tantas mujeres colombianas.

