Video | Así recibió Cabo Verde a su selección tras su histórico paso por el Mundial 2026

La participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 terminó, pero el cariño hacia su selección sigue creciendo dentro y fuera de las canchas. Tras quedar eliminados en los dieciseisavos de final frente a Argentina, los integrantes de los llamados Tiburones Azules regresaron a su país, donde fueron recibidos entre aplausos, banderas y muestras de afecto por parte de cientos de aficionados.



El emotivo momento quedó registrado en un video compartido por la Federación Caboverdiana de Fútbol, que mostró desde el aterrizaje del avión hasta el cálido recibimiento que esperó a los jugadores a las afueras del aeropuerto.

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La federación publicó las imágenes del regreso del equipo con un breve mensaje que acompañó el video: "Hemos llegado a Cabo Verde".

Las imágenes muestran cómo los futbolistas fueron recibidos por personas que esperaban con banderas, aplausos y gritos para agradecerles la histórica actuación que protagonizaron durante la Copa del Mundo.



Además del recibimiento organizado en el aeropuerto, las imágenes deja ver a varios jugadores compartiendo con quienes trabajaban en la pista de aterrizaje, tomándose fotografías y firmando autógrafos antes de abandonar el lugar.



Un debut mundialista que conquistó a los aficionados

Cabo Verde fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. En su primera participación en una Copa del Mundo, la selección africana consiguió avanzar hasta los dieciseisavos de final luego de completar una destacada fase de grupos sin conocer la derrota.



El equipo empató frente a España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudí (0-0), resultados que le permitieron avanzar como invicto y convertirse en una de las mayores sorpresas del torneo.

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Su recorrido terminó después de caer 3-2, en el tiempo suplementario, frente a Argentina, en un partido en el que el portero Vozinha fue una de las principales figuras del conjunto caboverdiano y Sidny Lopes Cabral marcó uno de los goles más llamativos del campeonato.

Aunque la eliminación provocó tristeza entre muchos seguidores, también generó una ola de mensajes de reconocimiento por el desempeño mostrado frente a selecciones con mayor trayectoria internacional.

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Las publicaciones sobre el regreso del equipo rápidamente se llenaron de comentarios de aficionados de distintas partes del mundo.Uno de los mensajes más compartidos decía: "Partieron como hombres con un sueño, regresaron como leyendas".

Otro usuario escribió: "Gracias Cabo Verde por mostrarle al mundo lo que es posible cuando se tiene un gran corazón y nunca se deja de creer en uno mismo. Respeto".

Pasión ❤️‍🔥 caboverdiana 🇨🇻



Miles de aficionados👥 recibieron a la Selección sensación de Cabo Verde🇨🇻 en el aeropuerto🛬 de su país tras su histórica actuación en la Copa Mundial 2026 🏆 pic.twitter.com/p34RQJ0K5Q — Otto López (@OttoLpez) July 5, 2026

Las felicitaciones no solo llegaron desde los aficionados. El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, destacó el desempeño del equipo tras su eliminación y aseguró que la selección dejó una huella importante para el país.

"¡Orgullo por la grandeza del alma, el talento y la valentía de nuestros Tiburones Azules!", escribió el mandatario en su cuenta de Facebook.

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Asimismo, afirmó que la selección mostró "el camino hacia el futuro" y consiguió poner el nombre de Cabo Verde en la "boca del mundo".

Por su parte, el primer ministro, Francisco Carvalho, calificó a los futbolistas como "GIGANTES" y los describió como un "ejemplo de determinación".

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Vozinha, una de las figuras del Mundial

Entre los jugadores que más reconocimiento recibieron durante el campeonato estuvo el portero Vozinha.

Su actuación bajo los tres palos lo convirtió en uno de los futbolistas más admirados del torneo y su popularidad creció de manera significativa durante la Copa del Mundo.

Según la información conocida, el guardameta pasó de tener cerca de 50.000 seguidores en Instagram a superar los 25 millones, convirtiéndose en una de las figuras más seguidas del campeonato.

Tras la eliminación, el arquero también publicó un mensaje acompañado de una fotografía en la que aparece envuelto con la bandera de Cabo Verde.

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En la imagen se leen las palabras "Gracias" y "Vamos juntos", un mensaje con el que agradeció el respaldo recibido durante la histórica participación de la selección.

Aunque el sueño mundialista llegó a su fin, el regreso de los Tiburones Azules confirmó que, para miles de aficionados, el equipo consiguió una de las victorias más importantes: ganarse el respeto y el cariño del mundo del fútbol.

La selección de Cabo Verde ya está en su país y como era de esperarse fueron recibidos como campeones. Vozinha emitió un live del momento. pic.twitter.com/0TyUfPqU2m — Miguel Avoleván 🇧🇷 (@avolevan81) July 5, 2026

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co