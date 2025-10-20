En vivo
Los guiños que dieron Andy Rivera y Ximemua antes de oficializar su noviazgo en el Movistar Arena

Ante más de 15.000 personas, el reguetonero presentó a su nueva novia oficialmente. Sin embargo, ambos ya había dejado indicios en sus publicaciones en redes sociales de que la llama ya estaba encendiéndose.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 20 de oct, 2025
Las pistas que dieron Andy Rivera y Ximena Mua antes de oficializar su noviazgo en el Movistar Arena
Andy Rivera y Ximena Castro -
