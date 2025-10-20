Los guiños que dieron Andy Rivera y Ximemua antes de oficializar su noviazgo en el Movistar Arena

El cantante Andy Rivera, hijo de Jhonny Rivera, presentó ante sus fans a su nueva pareja. Durante su concierto en el Movistar Arena, en Bogotá, el reguetonero le dio un beso a su novia y los gritos de su fanaticada adornaron el romántico momento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante su gira Un día a la vez, el cantante pereirano reunió a más de 15 mil personas en uno de los centros de cultura más importantes de Bogotá y ante su público presentó a Ximena Castaño, conocida en redes sociales como Ximemua.

Ximena Castro ya había protagonizado un video del reguetonero en la canción Dame un Beso. Desde entonces, los fanáticos del cantante y la creadora de contenido comenzaron a especular con una posible relación entre ellos.



Publicidad

"Me gusta mucho": Ximemua antes de oficializar noviazgo con Andy Rivera

Y es que la relación entre Andy y Xime ya era un secreto a voces. Incluso la creadora de contenido había publicado un mes atrás de la oficialización del noviazgo un video en donde ella decía que estaba conociendo a un hombre, quien los usuarios de redes interpretaron como Andy.



“Amiga, lo estoy conociendo y no sé, es raro, es como si yo sintiera que no había conocido nada nunca. Puedo ser yo sin aparentar, sin sentir que debo ser diferente. Me gusta mucho y disfruto estar con él. Me da miedo, un poquito, aunque siento que conocerlo me está abriendo el corazón. Muy loco yo estar leyendo todo esto, ¿cierto? A lo mejor los dos tenemos dudas, media docena de miedos, pero coincidimos y estamos aquí. Con él como que yo estoy sintiendo que la primera vez no siempre es la primera. Qué lindo vivir todo esto. Yo creía que nunca me iba a pasar, pero por suerte siempre hay más amor”, manifestó Ximena.

Por supuesto, los seguidores de la influencer comentaron y especularon de quién se trataba el nuevo amor de Ximena. “Dejaré mi comentario por aquí para decir que estoy casi segura que en el Movistar Arena de Andy Rivera van a anunciar el noviazgo. Estoy casi segura”, escribió una seguidora, previendo que se haría oficial el noviazgo entre el reguetonero y la creadora de contenido.

Publicidad

En una publicación anterior en donde Ximena Castaño compartió con sus seguidores la adquisición de un vehículo, el cantante paisa comentó lo siguiente: “FELICIDADESSSSS MUCHO GUAUUUUUU. TE LO MERECES Y MÁS”, a lo que los seguidores de ambos reaccionaron de inmediato especulando una relación.



"No sé qué sentir": Andy Rivera sobre Ximemua

Finalmente, en una publicación que ambos compartieron el 25 de abril y en la que publicaron cinco fotos juntos comiendo, bebiendo vino y riéndose, el cantante paisa escribió “no sé qué sentimos”.

De inmediato, las redes sociales de Andy Rivera y Ximemua explotaron de comentarios de sus seguidores confirmando un noviazgo. Sin embargo, para entonces no se había oficializado nada.

Y así la especial noche llegó y Andy Rivera ante miles de personas le pidió a Ximemua que se subiera al escenario del Movistar Arena para presentarle a su fanaticada a su nueva pareja. Tras el primer beso, el público estalló en emoción.

Andy le preguntó a Ximena Castro “¿qué sientes?”. Después, el cantante le dijo que “siento que te quiero mucho”.

Publicidad

Los asistentes al Movistar Arena se unieron en coro a gritar “beso, beso, beso”. A lo que Andy respondió preguntándole a Ximemua “¿tú me regalarías un besito? Yo como soy de tímido, pero ustedes me están ayudando”.

La pareja se besó de nuevo ante el público, se apagaron las luces y en medio de gritos y aplausos ambos abandonaron el escenario.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias