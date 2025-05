Le robaron su identidad y ahora tiene 3.000 carros a su nombre y casi 200 multas de tránsito

Un hombre retirado, identificado como Christian, vivía una vida tranquila hasta que comenzó a recibir constantes notificaciones judiciales y multas de tránsito por supuestas infracciones cometidas en distintas regiones de Francia. Según explicó el hombre al medio local TF1, hasta el momento ha acumulado aproximadamente 200 sanciones en menos de seis meses y, tras hacer una investigación con sus credenciales, descubrió que también tiene unos 3000 carros a su nombre.

La situación ha generado para Christian lo que él describe como un excesivo estrés y ansiedad, pues este robo trastornó completamente su vida como retirado. De acuerdo con lo dicho por el hombre, las multas no son lo único que le preocupa: en los registros oficiales figura como el propietario de una empresa automovilística y todos los vehículos del lugar están bajo su propiedad.



El robo de identidad es una de las formas más comunes de fraude y en el caso de Christian, los delincuentes lograron falsificar sus documentos, manipular los sistemas administrativos para colocarlo como la cabeza de una empresa automotriz inexistente, en la que se registraron miles de automóviles como si fueran de él y le han hecho llegar multas de tránsito, que requieren de su anulación, recopilación de pruebas y redacción de impugnaciones a las autoridades francesas competentes.

"Estoy al límite. No puedo pensar en nada más, ni de día ni de noche. Por la noche, me despierto y revivo mentalmente lo que pasó el día anterior porque es demasiado abrumador", confesó al noticiero local. En las imágenes compartidas, también se pueden ver las multas de tránsito que han hecho llegar autoridades a su casa y que, según afirmó, se siguen incrementando con el tiempo, pues aún no ha logrado solucionar su situación y los delincuentes se siguen aprovechando de eso.

Según explicó el medio, este tipo de estafas en el que roban la identidad de otras personas, son comunes en Francia, pues al año se registran aproximadamente 200.000 casos de víctimas que viven la misma situación de Christian y que tratan de arreglar su situación con las autoridades correspondientes, como él lo ha intentado hacer desde que comenzaron a llegar las infracciones y se enteró de la compañía.



El hombre también recibe llamadas de la Policía

No bastó para Christian con recibir unas 200 multas de tránsito en su hogar y tener que lidiar con 3.000 carros a su nombre, pues también recibe constantemente varias llamadas telefónicas de las comisarías de Francia por no pagar las infracciones, además de los múltiples correos que le llegan informándole sobre hacer caso omiso a sus respectivas sanciones de tránsito. El hombre puso la queja con las autoridades y sus respuestas, según él, suelen ser evasivas y no le dan solución.

El medio registró una llamada que sostuvo con una funcionaria en la que le solicitaba que pagara sus comparendos, ante esto, Christian explicó su situación: "Hoy tengo 180 multas que no me corresponden, y usted no reacciona. Siempre me manda más multas, ¿qué hago, señora?". La única solución que le ofrecen los operadores es por el momento "esperar la respuesta del Ministerio Público", retrasando una medida que resuelva de manera definitiva su situación.

¿Cómo hicieron para obtener los datos personales de Thomas? Según el ciberinvestigador Thomas, citado por el medio local, explicó que basta con realizar algunas búsquedas específicas en internet para acceder a bases de datos con información privada y usar estas credenciales para crear identidades falsas: "Podrían fácilmente robarles la identidad a estas personas. Para ellas, el mayor problema es que quizá ni siquiera sepan que sus datos están en internet", advirtió.

