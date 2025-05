¿Por qué Trump está promoviendo la autodeportación de migrantes en Estados Unidos y cómo funciona?

En medio de las duras políticas migratorias en Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump lanzó una nueva estrategia que ha llamado la atención. Se trata de persuadir a los migrantes en situación irregular para que se autodeporten. El pasado 19 de mayo se conocieron imágenes de más de 60 migrantes que viajaron a sus países de origen en el que se llamó el primer vuelo de autodeportados, un vuelo financiado por Estados Unidos. Ese grupo viajó desde Houston, en Texas, y estaba integrado por 38 ciudadanos hondureños y 26 colombianos. Según el gobierno de Trump, todos lo hicieron de manera voluntaria.

El vuelo hace parte del 'Proyecto de Regreso a Casa', impulsado por el gobierno Trump a través del Departamento de Seguridad Nacional, el cual consiste en que los migrantes indocumentados se autodeportena cambio de recibir una serie de incentivos. El proceso se lleva a cabo en una aplicación móvil: se llama CBP Home, que es la actualización de la aplicación CBP One, de la administración del expresidente Joe Biden.

Originalmente, el expresidente Biden lanzó esa app para que las personas programaran sus citas de solicitud de asilo en Estados Unidos, pero Trump, en cuanto regresó al poder en enero pasado, suspendió esa función y ahora la app se enfoca en ayudarle a los migrantes en situación irregular en su autodeportación.

¿Cuál es el paso a paso en la aplicación?

En las redes sociales de las autoridades migratorias de Estados Unidosse publica constantemente el paso a paso de este proceso. Los migrantes deben iniciar sesión en la aplicación y seleccionar la opción “Viajero de salida” y luego la opción “Intención de salir”. Posteriormente, la aplicación les pedirá tomarse una fotografía para su identificación. También deberán completar información con datos personales y responder algunas preguntas sobre necesidades financieras. Toda esa información se cargará en la plataforma y el solicitante deberá enviar su solicitud y esperar la confirmación.



¿Cuáles son los beneficios de aplicar a esta figura?

El Gobierno de Estados Unidos asegura que, una vez aprobado, quienes utilizan este mecanismo pueden planificar su viaje y regresar a su país como viajeros regulares, de forma libre e independiente. Y, para persuadir a los migrantes les promete, además, unos beneficios.

En primer lugar, asistencia financiera y de documentos de viaje para quienes lo necesiten. En ese caso, si lo solicitan, el Gobierno de Estados Unidos les ayuda a los migrantes con tiquetes aéreos gratuitos y con documentación para viajar, como el pasaporte. Según el Departamento de Seguridad Nacional, a esas personas se les facilitará un arreglo de salida de ese país oportuno, que se estima dentro de los 21 días posteriores a la aprobación de la solicitud. En caso de no requerir asistencia el migrante deberá salir de Estados Unidos por cuenta propia.

Por otro lado, todos los migrantes que accedan a este mecanismo recibirán un bono de 1.000 dólares, el cual se les entregará luego de la verificación de su llegada a su país de origen. Esa verificación se hace a través de la aplicación CBP Home.

El uso de este programa de asistencia financiera también representa un ahorro del 70% para los contribuyentes estadounidenses, que es otra de las críticas que recibe Trump, pues actualmente el costo promedio de arrestar, detener y expulsar a un extranjero indocumentado es de 17.121 dólares, según datos oficiales.



¿Por qué hay temor sobre este procedimiento de autodeportación?

Toda esta estrategia se enmarca en el plan de la administración Trump por cumplir las promesas del líder republicano de hacer la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos, un plan en el que ha incluido múltiples arrestos y redadas contra migrantes indocumentados a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que ha provocado críticas de organizaciones que denuncian arbitrariedades en los procesos e incluso violaciones de derechos humanos. La pregunta que surge, sin embargo, es por qué ahora Trump recurre a la figura de la autodeportación.

Ernesto Castañeda, profesor de American University, explica que "en la administración Trump está esta promesa de campaña y este deseo ideológico de la deportación masiva, sobre todo de latinoamericanos, asiáticos, africanos. ¿Cómo hacerla? Se decía en la campaña que iba a deportar a los migrantes más peligrosos y a los peores que estaban cometiendo crímenes. En realidad, los inmigrantes, sobre todo los indocumentados o la gente que está pidiendo asilo, cometen mucho menos crímenes que los inmigrantes legales, de otra manera, o que los ciudadanos (estadounidenses)".

Castañeda, quien nació en México y actualmente vive en Washington, desde donde dirige el Laboratorio de Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos en la prestigiosa universidad, "entonces no se deportan a todos los criminales que ya están en cárcel, ya están detenidos o se podrían detener. No se haría esta deportación masiva que estaba prometiendo Trump. Entonces tienen que deportar a los no criminales".

Por otro lado, el profesor, doctor en Sociologia por la Universidad de Columbia, explica que hay dudas sobre el proceso. "No hay un mecanismo legal, ni un mecanismo en práctica, ni tampoco es claro cuál es la negociación, cuáles son los beneficios que uno gana si aceptar esa autodeportación, más allá de que le paguen el boleto de avión de regreso, le den mil dólares. No es un programa serio, fijo, formal todavía".

Castañeda, además, señala que "la autodeportación no asegura un regreso fácil y, al revés, deja un récord claro con huellas táctiles, con detector de rostro, con inteligencia artificial y demás de que uno estuvo en el país de manera indocumentada por varios años y que uno aceptó eso. Entonces, es algo que en manos de la administración Trump podría ser que si uno tiene familiares acá en Estados Unidos sea muy difícil inclusive tratar de venir a visitarlos con una visa de turismo por 10 días, un mes y regresarse a su país, puede que no le permitan a uno tener la visa".

En el caso de la autodeportación, el Gobierno de Trump asegura que una vez los migrantes notifican su intención de salir de Estados Unidos acogiéndose a este programa no serán interceptados antes de su viaje y que sus nombres ya no estarán temporalmente en los listados de estos operativos. Eso sí, dicen las autoridades, siempre que demuestren avances significativos en el proceso.

No obstante, desde el lanzamiento de la estrategia, organizaciones de derechos humanos y abogados migratorios han señalado que la figura de la “autodeportación” no borra las consecuencias legales de una salida voluntaria luego de una estancia irregular en Estados Unidos y que podrían persistir las prohibiciones de reingreso, que pueden durar hasta diez años. Otras voces alertan incluso que el uso de la aplicación CBP Home podría ser utilizada por las autoridades para recopilar información sobre migrantes indocumentados.

El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, insiste en que dará la oportunidad a los migrantes que se acojan a este programa a regresar a ese país de forma legal, aunque no ha explicado cuáles serían las vías para evitar los castigos señalados por la ley. Lo que sí ha dejado en claro la administración Trump es que las y los indocumentados que no se autodeporten seguirán sujetos a multas, arrestos, y deportaciones, sin posibilidad de regresar a Estados Unidos.

Expertos como Castañeda, sin embargo, insisten en tener mucho cuidado. "La persona que decida hacer esto (la autodeportación), tiene que hacerlo con mucho cuidado, ojalá hablando con un abogado y estar abierta a la opción de que nunca en su vida pueda regresar al país. Si están de acuerdo en hacer eso porque no tienen familiares aquí o no tienen interés de volver nunca a trabajar o vivir en Estados Unidos, entonces es un buen programa. Vale la pena aceptarlo. Pero si el objetivo es regularizar el estatus o regresar de manera legal para vivir con algún familiar, entonces hay que pensarlo con mucho cuidado".

