Nicolas Cage es Spider-Man en nueva serie: fecha de estreno y dónde ver "Spider-Noir"

El actor estadounidense Nicolas Cage se pone el traje de Spider-Man en la nueva serie de Prime Video "Spider-Noir", que adapta uno de los cómics de Marvel. La empresa de streaming reveló el primer avance e imágenes de la producción. Asimismo, dieron a conocer la fecha de estreno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿De qué se trata la serie "Spider-Noir"?

"'Spider-Noir' es una serie de acción real basada en el cómic de Marvel 'Spider-Man Noir'. La historia sigue a Ben Reilly (Nicolas Cage), un detective privado en Nueva York en los años 1930, quien, tras una tragedia profundamente personal, se ve obligado a enfrentarse a su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad", se lee en la sinopsis de la producción, cuya fecha de estreno fue anunciada a nivel mundial para el 27 de mayo de 2026.

Lea: Murió Alexis Ortega, actor de doblaje de Spider‑Man de Tom Holland, a los 38 años



¿Cuándo se estrena y donde ver la serie "Spider-Noir"?

"Producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video, la esperada serie debutará primero en Estados Unidos a través del canal lineal de MGM+ el 25 de mayo, y posteriormente a nivel global en Prime Video el 27 de mayo como un lanzamiento completo para maratonear, en más de 240 países y territorios", se lee en un comunicado de prensa. La producción cuenta con una experiencia de visualización única, ya que estará disponible en dos versiones: “Blanco y Negro Auténtico” y “Todo Color”. Los usuarios pueden elegir su forma de verla.



Cage ya le había dado voz a esta personaje en las películas de "Spider-Man: un nuevo universo" (2018) y "Spider-Man: A través del Spider-Verso" (2023). “Para mí, este personaje era 70% Bogart y 30% Bugs Bunny”, le dice Cage a Esquire en este primero de dos primeros adelantos de Spider-Noir. “Básicamente, era Mel Blanc interpretando a Bogart, con ese sarcástico sentido del humor. Pero soy cien por cien yo”, reveló el actor sobre su rol en "Spider-Noir" en una entrevista exclusiva para la revista Esquire.



En el elenco de la serie acompañan a Cage el actor ganador del Premio Emmy Lamorne Morris (Fargo, New Girl), Li Jun Li (Sinners, Babylon), Karen Rodríguez (The Hunting Wives, Acapulco), Abraham Popoola (Atlas, Slow Horses), junto a Jack Huston (Boardwalk Empire, American Hustle), y al actor ganador del Emmy y nominado al Óscar Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin, Harry Potter). Asimismo, la serie cuenta con estrellas invitadas como Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.

Publicidad

El del Premio Emmy Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) se encargó de la dirección de la serie y fue productor ejecutivo. Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) y Steve Lightfoot (Marvel’s The Punisher, Shantaram) se desempeñan como co-showrunners y productores ejecutivos. El equipo de la película "Spider-Man: un nuevo universo" (2018) Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, también participaron en la creación de la serie con la que esperan innovar dentro del extenso universo del superhéroe arácnido.