Rusia bloquea WhatsApp y sanciona a Telegram para que 100 millones de usuarios usen app del Kremlin

Rusia ha bloqueado el popular servicio de mensajería WhatsApp por no cumplir con la legislación local, anunció el Kremlin. También ha tomado medidas contra Telegram y ha instado a los millones de usuarios en el país a cambiarse a una alternativa nacional.

Moscú lleva meses intentando trasladar a los usuarios rusos a Max, un servicio de mensajería nacional que carece de cifrado de extremo a extremo y que los activistas han calificado como una posible herramienta de vigilancia.

"En cuanto al bloqueo de WhatsApp... efectivamente se tomó y se implementó", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien reiteró que la decisión se debió a la "renuencia de WhatsApp a cumplir con las normas y la letra de la ley rusa".



“Max es una alternativa accesible, un mensajero en desarrollo, un mensajero nacional. Y es una alternativa disponible en el mercado para los ciudadanos”, afirmó.



“Es un retroceso”

WhatsApp, propiedad del gigante estadounidense de redes sociales Meta, manifestó que "seguimos haciendo todo lo posible para mantener a los usuarios conectados". (Lea también: La nueva modalidad de estafa telefónica con que intentan robar cuentas de WhatsApp: cómo evitarla)



Según esta red, "los esfuerzos para aislar a más de 100 millones de usuarios sin derecho a una comunicación privada y segura, es un retroceso que puede solo conducir al deterioro de la seguridad de la gente en Rusia".

El regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, excluyó los dominios de WhatsApp, YouTube y varios medios independientes que trabajan en Rusia del registro del Sistema Nacional DNS, lo cual implica de hecho el bloqueo total.

Los usuarios de WhatsApp, que no pueden hacer llamadas desde hace varios meses, al igual que los de Telegram, se topan desde finales de noviembre de 2025 con dificultades para enviar videos y fotos. La limitación de la velocidad de la red alcanzó hasta el 80%, de forma que en muchos teléfonos era imposible enviar mensajes y había que recurrir a su versión de ordenador (WhatsApp Web).



¿Qué pasa con Telegram en Rusia?

Rusia ha ralentizado las descargas de archivos multimedia por el presunto incumplimiento de la legislación local. Además, el Tribunal Taganski de Moscú le impuso a Telegram una nueva multa de casi 11 millones de rublos (cerca de 140.000 dólares) por no retirar materiales vetados por las autoridades rusas.

No es la primera vez que las autoridades rusas intentan frenar el uso de la aplicación: el primer encontronazo tuvo lugar en abril de 2018, cuando fue bloqueada por decisión de un tribunal de Moscú ya que Dúrov se negó a ceder al Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) acceso a los mensajes cifrados de sus usuarios.

Se trató de una batalla en la que las autoridades fracasaron estrepitosamente: la aplicación continuó funcionando gracias a servidores proxy creados por la compañía y compartidos por los usuarios.

En medio de estas dificultades de comunicación, el sacerdote ruso Aleksandr Mikushin llamó a los fieles a rezar para que los funcionarios que se han propuesto el bloqueo de la popular aplicación de mensajería Telegram "entren en razón".

"Queridos hermanos y hermanas (...) hoy Telegram, que para muchos de nosotros se ha convertido no solo en un medio de comunicación, sino también en un espacio imprescindible para la oración, conversaciones sinceras y ayuda al prójimo, ya no funciona tan rápido, como antes", escribió en su canal en la red social rusa VKontakte.

Mikushin llamó a elevar una oración al Señor para que "el diálogo en la sociedad siga siendo posible y las palabras sean escuchadas". Al mismo tiempo, afirmó que "no juzga a nadie", siendo consciente de la dificultad de las decisiones tomadas "en el mundo que cambia" a grandes velocidades. (Lea también: ¿Hacerles stickers de WhatsApp a compañeros de trabajo puede ser acoso laboral? Abogado responde)



Imposición de Max

Los críticos y defensores de derechos humanos dicen que las restricciones son un intento transparente del Kremlin de aumentar el control y la vigilancia sobre el uso de internet en Rusia. También afirman que esto dificultará la comunicación de los rusos en el extranjero.

Pero Vilgelm, un ingeniero moscovita de 32 años, dijo a la AFP que creía que la medida no aislaría a la nación. "Dado el peso de Rusia en los asuntos internacionales y el comercio, es poco probable que lleguemos a una situación como la de Corea del Norte, donde todo está completamente bloqueado", consideró.

Aun así, le parece problemático que las autoridades estén "activamente" promoviendo a Max de forma tan agresiva. "Todo parece demasiado tentador", expresó Vilgelm, quien, como la mayoría de las personas entrevistadas por AFP, solo dio su nombre de pila.

El gobierno ordenó a los fabricantes incluir Max en todos los teléfonos y tabletas nuevos a partir de septiembre de 2025 y afirmó que ya tenía 75 millones de usuarios para diciembre.

Lanzada por el gigante ruso de las redes sociales VK, se ha promocionado como una "súper aplicación" similar a WeChat o Alipay de China, capaz de hacer de todo, desde acceder a servicios gubernamentales hasta pedir una pizza.

Los críticos dicen que el cifrado débil, donde los mensajes no se codifican entre dispositivos, significa que las comunicaciones podrían ser interceptadas y leídas fácilmente.

Algunos rusos dijeron a la AFP que sus empleadores los obligaron a descargarlo.

Muchas escuelas, que utilizan aplicaciones de chat para comunicarse con los padres, también han cambiado a Max. "A finales de diciembre, recibimos un mensaje de la maestra de mi hija diciéndonos que WhatsApp ya no funcionaba en absoluto", dijo una moscovita que se negó a dar su nombre. "Toda la comunicación relacionada con las actividades escolares de los niños se realizará a través de la aplicación Max", añadió.

