Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Día, último sorteo del viernes 13 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Día, último sorteo del viernes 13 de febrero de 2026: números ganadores

Recuerde que, si coincide con el número ganador más la quinta cifra, el valor de su premio se incrementará. Siga EN VIVO los resultados de este viernes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de feb, 2026
Caribeña Día 13 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Día 13 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Archivo/Getty Images

Este 13 de febrero de 2026 se lleva a cabo un nuevo sorteo de La Caribeña Día, un chance muy seguido en la región Caribe. La transmisión se realiza en YouTube por los canales autorizados a las 2:30 de la tarde, donde cualquier persona puede seguir el juego en vivo. Minutos después de que termina el sorteo, se publica el resultado de La Caribeña Día, lo que permite a quienes jugaron consultarlo casi de inmediato y confirmar si su número salió favorecido.

Resultados Caribeña Día último sorteo viernes 13 de febrero de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

Tenga presente que, para reclamar el premio, el boleto debe entregarse en buen estado, lo que significa que no debe tener tachones o enmendaduras, teniendo en cuenta que es el único documento válido cuando el número resulta ganador. Además, si acierta la quinta cifra su premio aumentará.

Últimos resultados de La Caribeña

ChanceFechaResultado
Caribeña Día12 febrero 20260683
Caribeña Noche12 febrero 20266308
Caribeña Día11 febrero 20267922
Caribeña Noche11 febrero 20260925
Caribeña Día10 febrero 20264242
Caribeña Noche10 febrero 20261570
Caribeña Día09 febrero 20265828
Caribeña Noche09 febrero 20267092
Caribeña Día08 febrero 20264103
Caribeña Noche08 febrero 20263938
Caribeña Día07 febrero 20265843
Caribeña Noche07 febrero 20262922
Caribeña Día06 febrero 20264353
Caribeña Noche06 febrero 20265743
Caribeña Día05 febrero 20264609
Caribeña Noche05 febrero 20268327
Caribeña Día04 febrero 20269148
Caribeña Noche04 febrero 20261519
Caribeña Día03 febrero 20260964
Caribeña Noche03 febrero 20267344
Caribeña Día02 febrero 20260852
Caribeña Noche02 febrero 20264070
Caribeña Día01 febrero 20260468
Caribeña Noche01 febrero 20260131
Caribeña Día31 enero 20262568
Caribeña Noche31 enero 20262274
Caribeña Día30 enero 20264872
Caribeña Noche30 enero 20265064
Caribeña Día29 enero 20261256
Caribeña Noche29 enero 20262234
Caribeña Día28 enero 20267391
Caribeña Noche28 enero 20263103
Caribeña Día27 enero 20262621
Caribeña Noche27 enero 20265835
Caribeña Día26 enero 20269356
Caribeña Noche26 enero 20264264

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse con diferentes valores, desde un mínimo de $500 hasta un máximo de $10.000 pesos colombianos. Este rango permite ajustar la apuesta según la disponibilidad económica de cada jugador. Los premios se calculan en UVT (Unidad de Valor Tributario) y el proceso de cobro varía según el monto obtenido.

Para premios inferiores a 48 UVT, el apostador debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el valor del premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. En premios de 182 UVT o más, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, normalmente en un plazo de ocho días hábiles.

Para participar en el sorteo, el jugador debe adquirir el tiquete en un punto autorizado, escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, requisito indispensable para reclamar cualquier premio.

Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

