Fan de BTS de 82 años fue sorprendida con entradas para un concierto: "Voy a ver a mis chicos"

Maxine ‘Bubala’ Catalano, una mujer de 82 años, es popular en las redes sociales por los videos que comparte sus nieta en TikTok. La abuela ha llamado la atención por dos temas en particular: su lucha contra el cáncer de mama y su fanatismo por el grupo de k-pop BTS.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Recientemente, 'Bubala' se convirtió en noticia internacional por un nuevo e importante video publicado por sus nietos. En la grabación, compartida en el Instagram de CNN en Español, se ve a la mujer de 82 años abriendo un sobre de papel que le entregan sus nietos. La sorpresa es mayúscula al enterarse que podrá asistir a uno de los conciertos anunciados por el grupo surcoreano.



Fan de 82 años de BTS es sorprendida con boleta para concierto

GFChiFoodie es el nombre de usuario en TikTok de la creadora de contenido y nieta de Maxine ‘Bubala’ Catalano, quien ha registrado en su perfil el fanatismo de su abuela por BTS y su valiosa historia de vida como sobreviviente del cáncer de mama.

'Bubala' se quedó con el cariño de las ARMY -fanáticas de BTS- en el mundo digital con los videos publicados por su nieta. Por eso, cuando el grupo de k-pop finalmente anunció su regreso y conciertos a nivel mundial, la creadora de contenido empezó a planear la búsqueda de boletas para ir a uno de esos shows con su abuela.



En varios videos la joven mostró su frustración intentando conseguir boletos para alguna de las fechas anunciadas por BTS en Estados Unidos, donde vive la familia. GFChiFoodie, como muchas fanáticas de BTS, ingresó a la preventa exclusiva de boletos, pero no tuvo la suerte de acceder a entradas.



A través de un video la mujer mostró que durante 45 minutos estuvo luchando con la plataforma de venta de entradas. En un primer momento pudo acceder a la página y seleccionar sus sillas, pero cuando iba a pagar las entradas la plataforma bloqueó su cuenta por actividad sospechosa. Después de varios minutos nuevamente pudo ingresar, pero las entradas ya se habían agotado.

Publicidad

La grabación conmovió y movilizó a las ARMY que quieren y admirar a 'Bubala'. El fandom se organizó y logró ayudar a la nieta de la mujer de 82 años a conseguir sus entradas para el concierto y hacérselas llegar. Su nieta grabó el emotivo momento en el que la abuela descubre que podrá ver en vivo a su grupo musical favorito.

La reacción de la abuela generó muchas emociones en las redes sociales. 'Bubala' empezó a escuchar a BTS en medio de la pandemia y el confinamiento, momento en el que se hizo muy fan de la agrupación. A través de TikTok su nieta empezó compartir videos graciosos de la mujer de 80 años con camisetas y mercancía del grupo k-pop.

Publicidad

Al abrir el sobre, la abuela se cubrió el rostro por su sorpresa y muy emocionada. Al asimilar que tiene entradas para un concierto de BTS, expresó con emoción: "Voy a seguir viva para ver a mis chicos".



Fechas de conciertos de BTS en Latinoamérica

Luego de un ajuste en el cronograma de conciertos del grupo k-pop, en la página oficial de la gira de BTS por Latinoamérica aparece que la gira quedaría organizada de la siguiente manera:



Bogotá : 1 y 2 de octubre de 2026

: 1 y 2 de octubre de 2026 Lima: 8 y 9 de octubre de 2026

8 y 9 de octubre de 2026 Santiago de Chile: 15 y 16 de octubre de 2026

15 y 16 de octubre de 2026 Buenos Aires: 22 y 23 de octubre de 2026

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL