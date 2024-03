Madre es enviada por su hijo a un asilo sin saberlo, en un servicio de transporte: doloroso relato

En redes sociales se ha hecho viral un triste caso de una madre de la tercera edad, quien es llevada por una conductora de un servicio de transporte a un asilo, sin conocer su verdadero destino.



La conductora del vehículo se estaciona para recoger a la pasajera y, mientras ella graba en su carro, le explica a la mujer que ella la llevará a un asilo. La madre se extraña y le pide que no la lleve a ningún lado, que la regrese a su casa para poder hablar con su hijo.

La mujer le informa a la señora que no puede hacer eso. “Yo ya cobré señora, no la puedo regresar a su casa”, indica, a lo que la abuelita le responde: “De lo que le dieron yo le voy a dar el doble, porque yo no voy a un asilo, yo tengo mi casita”.

La pasajera le ruega que no la lleve. “Dígale a mi hijo que yo ya no voy a molestarlo con mis tristezas, las paso solas si él ya se aburrió de mí. Pero que me dejen sola en mi casa”, le manifiesta la madre a la conductora.

El caso conmueve de gran forma a la conductora hasta que, entre lágrimas, asegura que para su sorpresa, cuando fue a recogerla en su residencia, la encontró completamente sola, lo que la extrañó, pues no había nadie que la estuviese ayudando a solicitar el vehículo o a subirse.

La madre se da cuenta de que en el carro había una cámara, por lo que se dirige a ella entre sollozos para enviarle un mensaje a su hijo. “¿Por qué, hijo? Después que te crecí, hijo del alma. ¿Por qué, hijo? Te crecí, hijo, y con eso me pagas”, subrayó la mujer.

Las reacciones por parte de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues la situación de la madre tocó miles de corazones. Muchos han expresado que estarían dispuestos a todo para tener a sus seres queridos cerca y poder expresarles amor, cariño, respeto y agradecimiento por todo lo que han hecho en sus vidas.

El video se ha divulgado por TikTok y X, en donde ha tenido miles de reacciones.