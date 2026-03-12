Magnus, el perrito de Camilo Triana, vuelve a batallar contra el cáncer: "Ojalá el amor lo curara"

Hace apenas unos meses, el nombre de Magnus se volvió tendencia en redes sociales luego de que su dueño, el creador de contenido colombiano Camilo Triana, organizara una caravana para celebrar que el perrito había superado el cáncer. El gesto reunió a seguidores y usuarios de internet que habían acompañado de cerca el proceso de recuperación del animal, que tiene casi 9 años de edad.

Sin embargo, la historia tomó un nuevo giro en los últimos días. A través de su cuenta de Instagram, Triana compartió con sus seguidores que la enfermedad regresó, una noticia que - según relató - no esperaba recibir tan pronto después de la recuperación que habían celebrado públicamente.

En el mensaje publicado en la red social, el creador de contenido explicó que el diagnóstico llegó pocos meses después de la caravana que se realizó para conmemorar que Magnus había vencido la enfermedad. "Pensé que no regresaría o que lo haría mucho más adelante", escribió en el texto en el que también habló de la incertidumbre que vive actualmente junto a su mascota.



El emotivo mensaje de Camilo Triana, reconocido influencer, a su perrito Magnus

Triana relató en una publicación que el proceso ha sido difícil de asimilar por la posibilidad de perder a su perro, lo que le genera temor y preocupación por el dolor que pueda enfrentar el animal en esta nueva etapa de la enfermedad. "No pensé que el cáncer regresaría tan rápido, pensé que hace unos meses en la caravana que hizo eco en todo el mundo estábamos dejando atrás ese episodio que nos hizo más fuertes pero el proceso fue muy tormentoso", comenzó diciendo el creador de contenido.



El influencer explicó que Magnus ha sido una parte importante de su vida desde hace varios años. Según contó, el perrito lo ha acompañado durante el crecimiento de su contenido en plataformas digitales y se convirtió en una figura reconocida entre sus seguidores. Debido a esa cercanía, el diagnóstico obligó a tomar una decisión sobre el tratamiento que seguiría el animal. Triana explicó que, después de evaluar la situación, decidió no someterlo nuevamente a procedimientos médicos invasivos como cirugías o quimioterapia.

"Por el amor, respeto y el agradecimiento eterno que tengo hacia Magnus, decidimos no someterlo a más cirugías y quimioterapias. Él ya no es un cachorro y su cuerpo ya no es tan fuerte como antes y no podría con el peso de saber que lo perdimos en una sala de cirugía o que sus últimos días sean débiles por las quimioterapias. Ojalá el amor lo curara todo, ojalá yo pudiera sentir por él y evitar que sufra, ojalá los perritos fueran eternos. Ojalá Magnus pueda estar bien más años o meses, o más días. Todo es incierto".

El creador de contenido aseguró que su prioridad es evitar que el perro atraviese por procesos que puedan generar más desgaste o sufrimiento. "No sabemos eso cuánto tiempo será, no sabemos cuánto tiempo más seguirá iluminando mis días con su existencia, solo sé y le prometo a él y a quienes lo aman que estará bien, tranquilo y más amado que de costumbre (...) Tengo un nudo que me aprieta al respirar, me exijo estar bien por el, por mi, por su historia, por su eterno impacto en mi vida".

El creador de contenido también indicó que Magnus permanecerá con él mientras su estado sea estable y no presente dolor. En caso de que su condición cambie, aseguró que tomará decisiones pensando en el bienestar del animal. "Magnus es todo para mí, es mi mundo entero, es quien me dio las ganas de vivir, las ganas de quedarme, las ganas de construir algo. Sin él mi vida se desmorona, mi vida no tiene sentido, mi vida queda muy vacía. Pero priorizó su vida y su tranquilidad. El acto más grande de amor que puedo tener en este momento es respetar el ciclo de la vida y no someterlo a decisiones que pensando en mi, lo lastimen a él".



La historia del perrito de Camilo Triana, que enfrenta nuevo diagnóstico de cáncer

La historia del perro ha sido seguida por miles de personas en redes sociales durante los últimos años. Desde que se conoció el diagnóstico inicial de cáncer, varios usuarios han acompañado el proceso de tratamiento y recuperación a través de las publicaciones de Triana.

Esa cercanía llevó a que el creador de contenido decidiera compartir nuevamente la situación con su audiencia. En el mensaje, agradeció a quienes han seguido la historia de Magnus por los últimos casi 9 años y los describió como parte de una comunidad que ha estado pendiente del perro desde hace tiempo.

Triana señaló que muchos seguidores se han referido a sí mismos como "tíos virtuales" del animal, debido al vínculo que se formó a lo largo de los años en redes sociales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co