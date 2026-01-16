Misteriosa mancha marrón en el Océano Atlántico se volvió viral: ¿de qué se trata?

Recientemente, imágenes satelitales y capturas compartidas en redes sociales han despertado asombro y múltiples especulaciones entre los usuarios, una extensa franja de color marrón parece atravesar el océano Atlántico, formando una especie de corredor visible entre la costa occidental de África y el continente americano. Para muchos, el fenómeno ha resultado inquietante. Sin embargo, de acuerdo con los expertos esto ya tiene una respuesta clara.



Se trata del llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una enorme acumulación de algas marinas flotantes que, lejos de ser un hecho nuevo, viene siendo monitoreada desde hace más de una década por agencias científicas internacionales como la NASA y universidades especializadas en oceanografía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este cinturón, que según un artículo de la Nasa del 2023, aparece con mayor intensidad durante la primavera y el verano del hemisferio norte, está conformado por millones de toneladas de sargazo, una macroalga marrón que se desplaza impulsada por las corrientes oceánicas y los vientos. Su tamaño ha aumentado de manera sostenida desde 2011, al punto de convertirse en un fenómeno ambiental de escala transnacional.

De acuerdo con estimaciones recientes, la biomasa de sargazo ha alcanzado cifras récord. En mayo de 2025, los cálculos situaron su volumen en alrededor de 38 millones de toneladas, superando marcas históricas registradas en años anteriores, además de acuerdo con investigaciones más recientes de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad del Sur de Florida señalan que, en algunos relevamientos, el cinturón ha concentrado cerca de 13 millones de toneladas, una cantidad excepcional para determinadas épocas del año.



Las imágenes que circulan en redes sociales muestran esta masa como una mancha marrón continua que cruza de forma horizontal, lo que llevó a algunos usuarios a describirla como una franja “continental” flotando en medio del océano. Aunque visualmente puede ser impactante, los expertos aclaran que su presencia responde a procesos naturales intensificados por factores ambientales y humanos.



¿Qué es el sargazo y para qué sirve?

De acuerdo con National Geographic, el sargazo es un grupo de algas marrones del género Sargassum que se distribuyen ampliamente en océanos tropicales y templados, tanto en aguas poco profundas como en el mar abierto. Algunas especies crecen ancladas al fondo marino, mientras que otras flotan libremente gracias a pequeñas vesículas llenas de aire que les permiten mantenerse en la superficie.



Las especies flotantes más comunes en el Caribe y el Golfo de México son Sargassum natans y Sargassum fluitans. Para su desarrollo, estas algas requieren abundante luz solar, temperaturas cálidas, niveles adecuados de salinidad y una alta concentración de nutrientes en el agua.

Publicidad

En condiciones naturales, el sargazo es fundamental para la vida marina, ya que sirve de alimento, refugio y zona de reproducción para múltiples especies. Sin embargo, su llegada masiva a las costas se ha convertido en un desafío creciente para los ecosistemas y las comunidades humanas.

Según análisis científicos citados por este medio, el aumento inusual del sargazo estaría relacionado con una combinación de factores: el incremento de nutrientes en el océano provenientes de fertilizantes y otras actividades humanas; cambios en las corrientes marinas y en los patrones de viento; y el aumento de la temperatura del océano asociado al cambio climático y que el los últimos años han venido en ascenso.

Publicidad

La empresa ambiental española Kunak advierte que la llegada masiva de sargazo no solo afecta el paisaje, sino que también puede tener consecuencias para los seres humanos. La descomposición de esta biomasa libera gases potencialmente nocivos, genera olores intensos y deteriora la calidad del agua, dando origen a las llamadas mareas marrones.

Además, este fenómeno contribuye a la erosión costera y altera los ecosistemas marinos, lo que impacta la biodiversidad y puede representar riesgos para la salud pública y el bienestar de las comunidades costeras.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co