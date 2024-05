Mujer genera polémica al revelar que le cobra a su novio por dormir en su casa

Marystella Gómez es una influenciadora que ha dividido a las redes sociales tras revelar una polémica medida que tomó con su novio. La mujer contó que le cobra una cuota para dejarlo dormir en su casa.

Esta revelación realizada por Marystella Gómez tuvo lugar en medio del pódcast Pelando el cobre. El tema en esa ocasión fue la organización del dinero al interior de las relaciones sentimentales.

¿Cómo maneja las finanzas con su pareja?

En medio de la conversación, que duró cerca de una hora, Ana María, dueña del espacio sonoro, les preguntó a las invitadas cómo manejan las finanzas con sus parejas.

Ante esto, Gómez contó una curiosa historia sobre sus finanzas en una relación y cómo contagió a sus amigas de hacer lo mismo: “Tengo una anécdota muy chistosa y creo que se van a reír. Yo un día les conté a mis amigas que yo le cobraba una cuota a mi pareja por estar en mi casa. ¿Es que acaso los servicios son gratis? ¿El agua de acá es gratis?, entonces yo cobro una cuota. Convencí a otras amigas a que empezaran a cobrar cuota”.

Como su pareja vive con sus padres y no paga arriendo, cuando va los fines de semana a quedarse en la casa de Marystella Gómez ella le cobra por los servicios y elementos que usa en su casa.

“Estás en mi casa, estás consumiendo cosas de ahí, ¿por qué no le voy a cobrar por eso? No quiero revelar la cuota porque siento que me van a matar”, aseguró.

Las reacciones tras estas declaraciones en redes sociales no se hicieron esperar: muchos internautas, como ella lo dijo, criticaron ese cobro que le realiza a su pareja y otros destacaron su mentalidad financiera.

