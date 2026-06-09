NASA presenta a la tripulación Artemis III para ir a la Luna: hay un latino entre los astronautas

La NASA presentó este martes a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027 y considerada el próximo gran paso en el programa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna, más de medio siglo después de la histórica misión Apolo 17.

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La tripulación estará formada por los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño. El italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Italiana, ejercerá como piloto, mientras que Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión como comandante.

Los astronautas vestirán ropa de Prada para la misión Artemis

Los astronautas del programa Artemis de la NASA, que ambiciona llevar de regreso al ser humano a la Luna, vestirán ropa de Prada especialmente diseñada para estas misiones debajo de sus trajes espaciales, fruto de una colaboración entre la agencia estadounidense y la marca de moda italiana.



"La experiencia de Prada en técnicas de tejido avanzadas, materiales de vanguardia y conceptos de diseño innovadores contribuyó al desarrollo de una prenda de última generación creada mediante sofisticadas técnicas de modelado 3D y diseñada para brindar soporte a los astronautas durante caminatas espaciales de hasta ocho horas", informó en un comunicado la marca de lujo.

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La prenda, diseñada por Prada y la compañía espacial Axiom Space, cuenta con un sistema de refrigeración líquida que hace circular agua fría a través de una red de tubos para regular la temperatura de los astronautas.

Los primeros astronautas en probarlas serán los miembros de Artemis III, la misión prevista para 2027 que orbitará la Tierra, probará los módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin, y servirá de preparación para Artemis IV, que marcará el regreso del ser humano a la Luna.

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El anuncio de Prada no es la primera incursión que la marca de moda de lujo italiana hace en el espacio. En 2024 presentó un traje espacial que se espera que los astronautas vistan durante el alunizaje de Artemis IV, programada para 2028, y que representará la vuelta del ser humano a la superficie lunar después de más de medio siglo.

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