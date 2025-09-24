En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
ESTADOS UNIDOS
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / "No sé por dónde voy a salir”: la influencer rusa que terminó perdida en Fontibón

"No sé por dónde voy a salir”: la influencer rusa que terminó perdida en Fontibón

La influencer recorre distintos lugares de la ciudad y esta vez estuvo en la localidad de Fontibón, lugar donde se perdió por varias horas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Influencer rusa perdida
La influencer fue criticada por dar "papaya".
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad