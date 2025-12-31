En vivo
Cinco cosas que hay que saber sobre Stranger Things: fecha y hora del lanzamiento del capítulo final

La exitosa producción estadounidense "Stranger Things" regresa este 31 de diciembre con el último episodio de la quinta temporada a Netflix, finalizando así con la historia que se ha construido durante sus casi 10 años.

Por: AFP
Actualizado: 31 de dic, 2025
Cinco cosas que hay que saber sobre Stranger Things: fecha y hora del lanzamiento del capítulo final
El final de la serie se estrena al mismo tiempo en todo el mundo.
Cortesía de Netflix

