Nueva foto y mensaje de Britney Spears preocupa a sus fans: "Soy una artista en dificultades"

Britney Spears vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales, luego de que la famosa hiciera unas nuevas y controversiales publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. La 'Princesa del pop' apareció en la red social como Dios la trajo al mundo, pero lo que más consternó a sus seguidores fueron las palabras que la cantante compartió.

Desde que Spears retomó el control de sus redes y su vida ha causado revuelo en las redes sociales con sus publicaciones. La famosa ha decidido compartir en sus perfiles videos y fotos que algunos califican de extrañas o graciosas. Britney se ha grabado bailando en el centro de su sala, en traje de baño y hasta con cuchillos en la mano.



¿Qué publicó Britney Spears?

Britney Jean Spears esta vez ha decidido dejar poco a la imaginación, publicando una postal en la que no tiene ninguna prenda y le da la espalda a la cámara. Lo único que tapa, en parte, su cuerpo es un emoji de una rosa que la cantante colocó justo en su cola.

Aunque en esa publicación la artista de 49 años no escribió nada, pero fue en otra en la que también se le ve en el mismo lugar y sin ropa, pero muestra menos su cuerpo, sí dejó un mensaje inquietante. "Somos tan frágiles y humanos, los años más difíciles de mi vida fueron cuando mis dos hijos se fueron durante 3 años".



Spears recordó que ese momento lo atravesó en medio de la "negación" y con "un montón de lágrimas". La cantante también se refirió a su expareja Sam Asghari, de quien se divorció hace un tiempo. Señaló que "era raro que Sam y yo estuviéramos casados, se sentía como una falsa distracción para ayudarme a lidiar con ello".

A pesar de que las palabras de la famosa causaron preocupación, ella dejó claro que sabe que su salud mental y física está mejorando. "Sé que me estoy curando porque tengo hambre otra vez como un niño o como un bebé. Tengo tanta hambre que me duele y cuando como es como si fuese la primera vez que como en mi vida".

Britney mencionó que "aunque amaba mi casa hubo demasiado abuso y traumas allí. Hoy doy gracias a Jesús por la comida ... Mi alma nunca experimentó una comida como esta, ni un día en mi vida. Tan tonto y vergonzoso que voy a comer galletas y helado ahora... Dios los bendiga a todos". Este mensaje después de un rato fue borrado de la publicación.

Pero eso no fue todo, después la famosa hizo una nueva publicación mostrando una obra de arte en la que mencionó que "soy desconocida, soy una artista en dificultades que trata de encontrar la mejor manera de calcular emociones y corazón VS sentido común e inteligencia".

Spears resaltó que esa búsqueda ha sido "increíblemente difícil" para ella, pero es algo en lo que sigue trabajando. "El amor propio y la confianza es algo que estoy buscando".

Sobre la publicación anterior, que sabía que iba a ocasionar críticas y comentarios. LA artista estadounidense dijo que "me disculpo con todos por mostrar mi culo. A veces tienes que avergonzarte a ti mismo para recordar quién eres, ¡¡¡Yo tampoco puedo creer que lo hice!!! He tenido dos tangas de traje de baño toda mi vida... Le estaba diciendo a mi amiga y en realidad no me creyó... Dios te bendiga".

