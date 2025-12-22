En vivo
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Video | J Balvin y Bad Bunny se reconcilian y comparten escenario después de 4 años: "Sin rencor"

Video | J Balvin y Bad Bunny se reconcilian y comparten escenario después de 4 años: "Sin rencor"

El colombiano y el puertorriqueño volvieron a cantar juntos luego de pasar años distanciados. Balvin le dedicó emotivas palabras. ¿Por qué habían peleado?

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de dic, 2025
Bad Bunny y J Balvin
Los cantantes sorprendieron a sus seguidores al compartir escenario -
Fotos: @jbalvin / cortesía prensa

