Video | J Balvin y Bad Bunny se reconcilian y comparten escenario después de 4 años: "Sin rencor"

El mundo del reguetón está revolucionado con el reencuentro de J Balvin y Bad Bunny en el escenario. Luego de cuatro años distanciados por algunas diferencias, los dos artistas sorprendieron al hacer pública su reconciliación, no solo en las redes sociales, sino frente a miles de fanáticos mexicanos en un show del 'Conejo Malo'.



Así fue la sorpresa de Bad Bunny y J Balvin en México

Bad Bunny se encuentra presentando su gira de conciertos con el álbum 'Debí tirar más fotos', con la cual logró ocho fechas en México y tendrá tres en Medellín. En medio de su más reciente concierto en el país azteca ocurrió algo que hasta hace algunos meses era imposible para sus fanáticos: que J Balvin estuviera invitado a uno de sus conciertos.

Ocurrió cuando el cantante boricua empezó a interpretar el tema 'La canción', una de sus colaboraciones más conocidas con el colombiano. Como ocurrió en conciertos pasados, todos esperaban que de fondo se escuchara la voz del colombiano como parte de la pista, pero esta vez J Balvin surgió en el escenario detrás de Bad Bunny, causando gran conmoción en el Estadio GNP Seguros.

Los dos artistas interpretaron en el escenario su canción, mientras se abrazaban y animaban al público. Los fanáticos reaccionaron con gritos y mucha emoción, pues desde hace cuatro años J Balvin y Bad Bunny no se juntaban en un escenario.



"Hoy quiero decirte que te admiro, que te quiero a ti y a tu familia, que Dios lo bendiga, que el pasado es pasado y ya somos hombres hemos madurado. Te deseo lo mejor", expresó Balvin a Bad Bunny sobre el escenario. Por su parte, el puertorriqueño también le recalcó al colombiano que las diferencias quedaron en el pasado. "El sentimiento es mutuo, te respeto mucho, te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, ya yo me disculpé hace mucho tiempo. Tuvimos una conversación hace semanas pero estábamos esperando el momento perfecto", aseguró.



¿Por qué se pelearon Balvin y Bad Bunny?

En 2019 J Balvin y Bad Bunny revolucionaron la industria musical con su álbum colaborativo 'Oasis', el cual alcanzó varios éxitos en los listados más importantes. En ese momento, parecía que el colombiano y el puertorriqueño habían construido una gran amistad. Sin embargo, en 2023 ocurrió algo que nadie vio venir.

Todavía no queda claro qué fue lo que ocurrió entre los cantantes, y con esta reconciliación parece que ninguno de los dos está interesado en recordarlo, pero el 'Conejo Malo' lanzó su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana y en una de las canciones decía: "Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin". El colombiano, por su parte, reaccionó con sorpresa y decepción a través de un live en Instagram, señalando que no entendía el motivo y que no lo esperaba del puertorriqueño después del apoyo que le dio años atrás.

Aunque Benito nunca explicó el por qué de esa frase, algunos seguidores creen que todo se debe a la rencilla pública entre J Balvin y Residente, la cual tuvo varios 'golpes' públicos con tiraderas y posteos en redes sociales entre los famosos. Aparentemente, Bad Bunny habría tomado un 'bando' en esa pelea, pero esta nunca ha sido información confirmada.

Lo cierto es que ahora los dos cantantes de 'La canción' demostraron al público que las diferencias del pasado se pueden quedar allá. Balvin en sus redes sociales posteó una foto abrazado con Bad Bunny y escribió: "Hermano, el tiempo acomoda lo que el ego desordena.Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma. No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo. Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero Benito Antonio".

