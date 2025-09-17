¿Cuántos Brayan hay en Colombia? El significado del nombre y las razones de la declaración de Petro

Luego de la mención que hizo el presidente Gustavo Petro sobre quienes se llaman Brayan, varios jóvenes que tienen este nombre enviaron un mensaje pidiendo respeto y que sean tomados en serio en su vida laboral y personal. Los tocayos incluso decidieron fundar la Asociación de Brayans de Colombia, que ya tuvo su primera junto directiva.

Jóvenes que están cansados de que su nombre se convierta en un meme o mal chiste. "Exigimos un trato digno para todos los Brayans, el derecho a que nuestro nombre no sea sinónimo de un chiste fácil", dijo uno de estos jóvenes a través de un video. Los Brayan le responden a la polémica mención que hizo el presidente Petro sobre quienes se llaman así, a quienes calificó como vampiros y maltratadores.

"Muchachos perdidos en la vida. Yo le llamo Brayans. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva las mujeres quién sabe a qué y después las deja embarazadas y botadas (...) Los Brayan son hombres vampiros, porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros codiciosos que no van a proteger a la mujer y a sus crías, sino a sacarle todo el billetico que tenga si sean 500.000 pesos de sueldo. Uy, eso existe así", dijo el presidente Petro.



Entre la sátira y la crítica, el influencer Brayan Mantilla, conocido como "El Brayan" le respondió directamente al presidente. Con un tono humorístico, le recordó que los nombres no definen la clase de las personas ni lo que puedan llegar a ser. "Informamos a la Presidencia de la República que ya estamos cansados, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal".

Alguno de los Brayan que participaron en esta sátira contaron sus profesiones y a lo que dedican en su vida. Mantilla dijo que son Brayans trabajadores, con sueños y luchando por un futuro mejor. “No somos culpables de los nombres que nos dieron nuestros papás. Exigimos un trato digno”, añadió.



¿Cuántos Brayan hay en Colombia?

De acuerdo con información compartida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se han encontrado un total de 165.538 personas que se han registrado históricamente en Base de datos de Registro Civil de Nacimiento con el nombre "Brayan".

El significado del nombre Brayan

El nombre Brayan es una variación de los nombres Brian o Bryan, que son más populares en los países de lengua inglesa, como Estados Unidos o Reino Unido, y de hecho tienen su origen en tierras cercanas a este último país mencionado. "Posiblemente relacionado con la antigua raíz celta brixs 'colina, alto' (brií en irlandés antiguo) o con la afín brigā 'poder, fuerza' (briíg en irlandés antiguo)'", se lee en la página de Behind The Name, especializada en los orígenes de los nombres.

De acuerdo con el portal, el nombre fue llevado por el rey irlandés Brian Boru, "quien frustró los intentos vikingos de conquistar Irlanda en el siglo XI. Murió en la batalla de Clontarf, aunque sus fuerzas obtuvieron una victoria decisiva. Este nombre se volvió común en Irlanda después de su época y fue introducido en el norte de Inglaterra por colonos nórdico-gaélicos. También se usó en Bretaña y fue traído a Inglaterra por los bretones tras la conquista normanda".

Se dice que con el tiempo el nombre se volvió menos común en el mundo angloparlante. "Resurgió con fuerza en el siglo XX, convirtiéndose en uno de los diez nombres más populares para niños en la mayoría de las regiones", agregaron. En Colombia, la variante Brayan se popularizó en todo el país en las últimas décadas.

