Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO

¿Cuántos Brayan hay en Colombia? El significado del nombre y las razones de la declaración de Petro

Tras las declaraciones del presidente Petro con el nombre "Brayan" se dan a conocer las cifras de registro en Colombia y el origen más noble que el mencionado.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 17 de sept, 2025
