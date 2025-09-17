Hay bloqueos en Transmilenio hoy, miércoles 17 de septiembre, por manifestantes cerca del Vive Claro

En la noche de este miércoles 17 de septiembre, Transmilenio anunció novedades en su servicio habitual por manifestaciones en inmediaciones del escenario al aire libre Vive Claro, inaugurado hace pocas semanas en el sector de Salitre El Greco del nororiente de Bogotá.

Acorde con lo reportado por la entidad desde su cuenta de X a las 6:32 de la noche, al momento hay presencia de manifestantes en inmediaciones de la estación Salitre El Greco - Vive Claro, razón por la cual los servicios de TransMilenio en este lugar se encuentran detenidos.

La afectación se localiza especialmente en la estación Av. Rojas - Unisalesiana (hacia el oriente) y en estación Corferias (hacia el occidente). Al punto se dirigen las autoridades para controlar la situación. Los buses del componente Transmizonal, o del SITP, se encuentran haciendo los respectivos desvíos.



Noticia en desarrollo...