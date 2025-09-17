En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hay bloqueos en Transmilenio hoy, miércoles 17 de septiembre, por manifestantes cerca del Vive Claro

Hay bloqueos en Transmilenio hoy, miércoles 17 de septiembre, por manifestantes cerca del Vive Claro

La empresa anunció novedades en su servicio por la presencia de manifestantes en inmediaciones de este nuevo centro de eventos. Estos son los servicios afectados

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Programe sus viajes TransMilenio
Manifestaciones afectan operación de Transmilenio. -
Foto: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad