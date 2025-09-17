Asciende el número de fallecidos tras motín en Funza: nueva víctima tenía 24 años

Ya son seis las personas fallecidas tras el motín en Funza, Cundinamarca, en la estación de Policía del municipio, según confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según se ha informado preliminarmente, algunos de los privados de la libertad, en un aparente intento de fuga, les prendieron fuego a colchones dentro de las instalaciones, lo que desencadenó la tragedia.

El gobernador declaró durante la mañana del miércoles 17 de septiembre que a tres de los detenidos los llevaron a centros asistenciales y "horas después del incidente, otros internos son remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos son llevados a diferentes centros hospitalarios donde algunos de ellos fallecen. En total, son cinco los fallecidos a esta hora. La información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras".



Sin embargo, durante la tarde el funcionario informó que otra persona había fallecido.

Publicidad

Se trata de “Juan Felipe Bernal, de 24 años, quien hacía parte del grupo de personas privadas de la libertad que se encontraban en la estación de Policía de Funza, la noche anterior”, indicó Rey a través de sus redes sociales.

Los otros fallecidos fueron: José Fernando Rodríguez Lesmes, de 48 años; Arcadio Antivia Velásquez, de 44; Sergio Humberto Zarta Barrero, de 29; Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, de 22, y Andrés Alberto Organista Ibáñez, de 36.



¿Quiénes continúan hospitalizados?

Luis Alejandro Orrego, 30 años.

Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años.

Edgar Darío Cárdenas Martínez, 53 años.

Edgar Nicolás Jiménez Leyton, 26 años.

José Javier Fonseca, 35 años.

Julián Steven Ceruera Rico, 28 años.

Una séptima persona, Yeferson Parra, de 25 años, recibió atención por una “fractura de huesos del carpo, ocasionada en una agresión dentro de la celda”, señaló el gobernador de Cundinamarca.

Publicidad

Noticia en desarrollo.