Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Asciende el número de fallecidos tras motín en Funza: nueva víctima tenía 24 años

Asciende el número de fallecidos tras motín en Funza: nueva víctima tenía 24 años

La noticia del fallecimiento de una sexta persona fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca. Otros seis heridos permanecen en cuidados intensivos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
