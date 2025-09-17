En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video y fotos | La dolorosa despedida de la esposa de Charlie Kirk con ataúd de su esposo: "Nunca"

Video y fotos | La dolorosa despedida de la esposa de Charlie Kirk con ataúd de su esposo: "Nunca"

La mujer publicó imágenes en sus redes sociales del momento en el que fue velado el cuerpo del activista, quien fue asesinado en medio de un mitin en la Universidad de Utah.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 17 de sept, 2025
La viuda de Charlie Kirk comparte un momento emotivo con su esposo en el funeral
Fotografía tomada de la cuenta en Instagram @mrserikakirk

