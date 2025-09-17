Video y fotos | La dolorosa despedida de la esposa de Charlie Kirk con ataúd de su esposo: "Nunca"

Erika Kirk, la viuda del influyente conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado durante un multitudinario evento en una universidad de Utah el pasado 10 de septiembre, publicó una serie de fotografías y videos en los que muestra momentos inéditos de un homenaje realizado con el féretro del comentarista.

Se debe recordar que, el 12 de septiembre, el ataúd del hombre llegó a Phoenix, ciudad en la que residía, en el estado de Arizona, entre fuertes medidas de seguridad y homenajes para honrar su memoria. El operativo se dio con el apoyo de la Casa Blanca y, de hecho, su cuerpo llegó en un Air Force Two, avión del vicepresidente de EE. UU., J D Vance, quien acompañó el trayecto hasta el Aeropuerto Internacional de Phoenix-Sky Harbor donde personal militar lo trasladó hasta la capilla funeraria Hansen Mortuary Chapel, ubicada en el norte de la ciudad en la que forjó cercanía con la comunidad conservadora y los políticos del lugar.

Medios internacionales destacaron que el vicepresidente Vance ayudó a cargar el ataúd de Kirk de la aeronave y que el vehículo que cargaba su féretro fue escoltado por varios vehículos y motocicletas de las fuerzas de seguridad estadounidenses. Ese mismo día, la iglesia Dream City, donde el activista asistía a sus rezos y organizaba cada tanto mítines políticos, dedicó una misa en honor a Kirk, al que calificaron en un escrito de "un apasionado y una voz líder en defensa de la fe, la libertad y la verdad bíblica: una fuerza guía para una generación que buscaba claridad en un mundo complejo".



La viuda del hombre compartió, por su parte, un post en su cuenta oficial de Instagram en el que mostró varios momentos de ese "último adiós" que tuvo con su esposo. La publicación se realizó este sábado 13 de septiembre, tras la llegada del féretro a la ciudad, junto a un largo texto acompañado de 12 imágenes y breves videos en los que la muestran cerca del ataúd abierto de Kirk.

En una de las grabaciones se la puede escuchar sollozando mientras está de pie junto al cuerpo de su esposo, vestida con un traje y corbata roja, mientras dice repetidamente "Te amo" y frota y besa su mano. De igual forma, hay otra fotografía en la que se le ve encorvada sobre el féretro, mientras que otra la muestra sosteniendo su mano y su anillo.

Otras de las fotos la enseñan en compañía del vicepresidente J.D. Vance y su esposa, Usha Vance, y luego los tres haciendo fila mientras el ataúd de Kirk es cargado en un avión. El último vídeo agregado deja ver al personal militar marchando a recoger el ataúd para cargarlo en el avión mientras un músico con una gaita toca de fondo.

"El mundo es malo. Pero nuestro Salvador. Nuestro Señor. Nuestro Dios. Él.. él es tan bueno. Nunca tendré las palabras. Nunca", empezó diciendo la mujer en la publicación en la que añadió: "El llanto de esta viuda resuena por todo el mundo como un grito de guerra. No tengo ni idea de qué significa todo esto. Pero, cariño, sé que tú sí, y nuestro Señor también. No tienen ni idea de lo que acaban de despertar en esta esposa. Si pensaban que la misión de mi esposo era grande ahora... no tienen ni idea. Ustedes. Todos ustedes. Nunca. Nunca olvidarán a mi esposo Charlie Kirk, me aseguraré de ello".

Finalmente, envió un mensaje de despedida a quien fue su esposo: "Descansa en los brazos de nuestro Señor, bebé, mientras Él te envuelve con las palabras que sé que tu corazón siempre se esforzó por escuchar: 'bien hecho, mi buen y fiel siervo'".

Hay que recodar que el funeral del activista, a donde el presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido asistir para honrar a su aliado, será el próximo 21 de septiembre en Arizona, según confirmó organización Turning Point USA, fundada por Kirk. Se indicó que el evento se llevará a cabo en la mañana en el estadio State Farm, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

"Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", expuso la asociación en sus redes sociales.

¿Cómo va la investigación por el asesinato de Charlie Kirk?

La Fiscalía del condado de Utah anunció este martes 16 de septiembre que pedirá la pena de muerte para el presunto autor de la muerte de Charlie Kirk, Tyler Robinson, al que acusa formalmente de siete cargos, entre ellos el de asesinato con agravantes.

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, explicó que a Robinson, de 22 años, se le ha imputado el delito de asesinato con agravantes "por causar intencional o conscientemente la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros".

La fiscalía también le imputa otro cargo por disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, y Gray añadió que el estado de Utah "alega además factores agravantes" para estos dos presuntos delitos "porque se cree que el acusado atacó a Charlie Kirk basándose en su ideología política y que lo hizo a sabiendas de que había niños presentes que presenciarían el homicidio".

A Robinson se le acusa también doblemente de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y también por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó. A Robinson se le acusa también doblemente de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y también por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó. Finalmente se le acusa de la comisión de un delito violento en presencia de un menor por matar a Kirk a sabiendas de que había menores presentes en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) el pasado miércoles.

*Con información de EFE y AFP

