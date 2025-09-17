Embajador de EE. UU. pide a Colombia “restablecer con urgencia extradiciones de narcoterroristas”

John McNamara, embajador encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, hizo una serie de peticiones al Gobierno nacional tras la descertificación de la Administración de Donald Trump por la lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno de Trump eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico por haber "incumplido manifiestamente", en el último año, sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos, según un comunicado del Departamento de Estado. "El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis", indicó el Departamento de Estado este lunes. Junto a Colombia, Estados Unidos excluyó de la lista -por los mismos motivos de “incumplimiento”-a Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania.

Sobre Colombia, el Departamento de Estado mencionó que considerará quitar al país de la lista si el Gobierno de Petro "adopta medidas agresivas para erradicar la coca y reducir el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes se benefician de ella".



Al conocer la decisión de Estados Unidos, el mandatario colombiano manifestó que "la certificación no debe ser un instrumento de dominación y poder. El mundo necesita cambiar su política antidrogas porque ha fracasado. Lo único que ha cambiado es que vamos en el mundo de peor en peor, los EE. UU. detuvieron el crecimiento del consumo de cocaína porque se pasaron en masa al consumo de fentanilo, que es treinta veces más mortal que la cocaína".

