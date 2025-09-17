En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Cristian Mosquera dice que su programa favorito es el Desafío: "Es un buen show"

Cristian Mosquera dice que su programa favorito es el Desafío: "Es un buen show"

El futbolista español, y de padres colombianos, aseguró que no se pierde ningún capítulo del reality.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Editado por: Noticias Caracol
Cristhian Mosquera
El futbolista tiene 20 años.
Archivo.

