Cristian Mosquera dice que su programa favorito es el Desafío: "Es un buen show"

El nombre de Cristian Mosquera empieza a sonar con fuerza en el fútbol europeo y, al mismo tiempo, en Colombia. El joven defensa de 20 años, nacido en Alicante (España) pero hijo de padres colombianos, llegó este año al Arsenal de Inglaterra tras consolidarse como figura en el Valencia y, durante su presentación oficial con los ‘Gunners’, sorprendió con una confesión inesperada: su programa favorito no es una serie británica ni un reality de moda en Europa, sino el clásico colombiano El Desafío.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Estoy viendo uno que se llama El Desafío de Colombia. No me lo pierdo, es un buen show”, comentó Mosquera en entrevista con los medios oficiales del club londinense. Sus palabras rápidamente se hicieron virales en redes sociales, no solo por la cercanía cultural que mantiene con el país de sus padres, sino también porque muchos aficionados comenzaron a preguntarse si estaría dispuesto a vestir la camiseta de la Selección Colombia en el futuro.

Una carrera en ascenso

Mosquera nació en 2004 y desde niño demostró un talento especial para el fútbol. Se incorporó a la cantera del Valencia en 2016, cuando apenas tenía 12 años, y debutó como profesional con el primer equipo en 2021, a los 17 años, bajo la dirección de José Bordalás. Desde entonces, se convirtió en un habitual de la plantilla, disputando más de 100 partidos oficiales en LaLiga y enfrentándose a figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann o Vinícius Jr.

En la última temporada fue titular en 37 de las 38 jornadas del campeonato español, mostrando una solidez que llamó la atención del técnico Mikel Arteta y del Arsenal, club al que llegó en 2025 tras rechazar la renovación con el Valencia. “Ha sido mi casa, donde crecí, aprendí a caerme y a levantarme. Siempre llevaré el sentimiento valencianista”, escribió el jugador en su emotiva despedida del club.



Aunque Mosquera ha estado en el radar de la selección española, con la que incluso fue campeón olímpico en París 2024, todavía no ha debutado en la absoluta. Eso mantiene abierta la posibilidad de que pueda jugar para la Selección Colombia, siempre que reciba un llamado de Néstor Lorenzo y tome la decisión de aceptar la tricolor.

Publicidad

Por ahora, su presente está en Londres, donde se perfila como uno de los proyectos más prometedores de la defensa del Arsenal. Sin embargo, sus raíces colombianas siguen marcando su identidad: desde los apellidos Mosquera Ibargüen, tan familiares en el país, hasta el gusto por programas icónicos de la televisión nacional.

Lo cierto es que, entre la ilusión de verlo como referente en la Premier League y la expectativa de un posible llamado a la Selección Colombia, Cristian Mosquera se perfila como un nombre propio para seguir de cerca en los próximos años.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

