COLOMBIA  / Los detalles del caso de niño asesinado a golpes, al parecer, por su padrastro en Medellín

Los detalles del caso de niño asesinado a golpes, al parecer, por su padrastro en Medellín

En la tarde del martes se confirmó la muerte del niño de cuatro años, quien al parecer fue golpeado brutalmente por su padrastro, el miembro de una banda con varias condenas y anotaciones judiciales. Las autoridades dieron detalles del caso.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 17, 2025 08:02 a. m.
Los detalles del caso de niño asesinado a golpes, al parecer, por su padrastro en Medellín
Alias Lámpara, el padrastro del niño, fue capturado el pasado domingo.
Redes sociales/Fiscalía

