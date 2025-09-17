En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo en Pensilvania deja al menos tres policías muertos; el tirador se quitó la vida

Tiroteo en Pensilvania deja al menos tres policías muertos; el tirador se quitó la vida

Los uniformados fueron atacados mientras cumplían con una orden judicial, según las autoridades locales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Noticias Caracol
Pensilvania
Dos de los policías se encuentran gravemente heridos.
Captura de pantalla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad