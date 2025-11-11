Paris, hija de Michael Jackson, revela terrible consecuencia física que le dejó el consumo de drogas

Paris Jackson, la multifacética artista, modelo y actriz de 27 años, e hija del legendario Rey del Pop, Michael Jackson, ha vuelto a acaparar titulares, pero esta vez no por su música o su estilo, sino por una sincera y cruda revelación sobre las secuelas permanentes de su batalla contra las adicciones.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Jackson abordó por primera vez y sin tapujos el tema de su tabique nasal perforado, una cicatriz física que le ha dejado el consumo de sustancias y que describe como algo que "arruinó" su vida.



¿Qué le pasó a Paris Jackson?

En el video, Paris Jackson, quien ya es conocida por su franqueza sobre sus luchas personales, mostró la perforación de su tabique nasal, un daño conocido como septo perforado. La artista admitió que esta secuela puede ser "muy notoria" y, para demostrar la magnitud del daño, incluso iluminó su nariz para que los fans pudieran ver claramente el cartílago faltante. Jackson incluso bromeó sobre el tamaño del orificio: "podría pasar un fideo spaghetti por el agujero".



El deterioro, según reveló, comenzó cuando tenía alrededor de 20 años. Una de las consecuencias más inmediatas y curiosas de la lesión es un "silbido muy fuerte" que se produce cuando respira por la nariz. Este molesto sonido, que se debe a la destrucción del tejido cartilaginoso y detalló que se intensifica notablemente cuando está grabando en el estudio.



Más allá de la impactante revelación física, el video de Paris se transformó rápidamente en una plataforma para lanzar una advertencia a sus millones de seguidores. Citando directamente la causa de su lesión, dijo: "Y eso es por lo que piensan que es. No consuman drogas, niños".

Jackson fue enfática al describir su propia experiencia, aseverando sin rodeos que las drogas arruinaron su vida. Sin embargo, consciente del peso de su mensaje y de la complejidad de la vida personal, la estrella luego rectificó: "O háganlo, quiero decir, todos van a tener la experiencia que necesitan tener con la vida".



La recuperación de Paris Jackson

La revelación de Paris Jackson es especialmente significativa porque ocurre mientras está a punto de celebrar un hito monumental en su recuperación. En enero pasado, marcó cinco años de sobriedad de alcohol y drogas, y actualmente se acerca a "casi seis años sobria".

La historia de adicción de Paris Jackson no es un hecho aislado. Su vida ha estado marcada por la intensa vigilancia pública y una infancia única debido a su padre. Tras la muerte de Michael en 2009 por una sobredosis de analgésicos, cuando Paris tenía solo 11 años, ella se enfrentó a serias dificultades y en su adolescencia buscó erróneamente una salida en las drogas.

Su camino hacia la recuperación, que comenzó seriamente en 2019 con la entrada a rehabilitación y continuó con terapia y ayuda de amigos, es la razón principal de una decisión sorprendente: su negativa a someterse a cirugía para reparar el agujero en su nariz.

Paris explicó que una intervención quirúrgica de esa magnitud, a la que calificó de "bestia", requeriría el consumo de medicamentos fuertes durante la recuperación. Su mayor temor es que el uso de estos analgésicos comprometa su sobriedad, lo que la lleva a rechazar cualquier riesgo de recaída o nueva dependencia. "Tienes que tomar pastillas cuando haces una cirugía tan bestia; y no quiero jugar con eso".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL