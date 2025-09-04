Publicidad

Pedro Pascal denuncia a marca de licor chileno llamada 'Pedro Piscal': esto es lo que exige

Pedro Pascal denuncia a marca de licor chileno llamada 'Pedro Piscal': esto es lo que exige

El actor Pedro Pascal emprendió un acción legal contra 'Pedro Piscal', una compañía de licor chileno. ¿De dónde viene el nombre?

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 04, 2025 04:12 p. m.
Pedro Pascal
Pedro Pascal emprendió batalla legal contra marca de licor chileno -
Foto: AFP / Pedro Piscal sitio web