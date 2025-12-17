Video| Pasajeros rezan Novena de Navidad en TransMilenio y el momento se vuelve viral

El TransMilenio comúnmente es escenario de diferentes escenas y momentos insólitos, y uno de ellos se presentó durante la jornada de inicio de las novenas navideñas, una de las tradiciones más fervientes de los colombianos en esta época del año. En plena hora pico, un grupo de pasajeros convirtió un articulado del sistema en un improvisado espacio de oración, protagonizando un curioso momento que no tardó en hacerse viral en redes sociales.



En Colombia, la celebración de la tradicional Novena de Navidad, que se realiza del 16 al 25 de diciembre, va más allá de un acto religioso. Se trata de una costumbre profundamente arraigada que reúne a familias, amigos y vecinos, generalmente acompañada de exquisita gastronomía, villancicos y espacios de encuentro. Sin embargo, en esta ocasión, el escenario fue muy poco tradicional: un bus repleto de pasajeros avanzando por la ciudad.

El hecho quedó registrado en un video publicado en TikTok por el usuario @harol_avila. En las imágenes se observa a diferentes personas recitando la oración "Gloria al Padre", leyendo mientras permanecen de pie, apretados por la alta afluencia de usuarios. De acuerdo con lo que se aprecia en el clip, el vehículo se movilizaba en hora pico, lo que explicaría el lleno total del articulado.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los internautas fue la actitud de los pasajeros. Lejos de mostrarse incómodos o molestos, muchos se sumaron con entusiasmo a la actividad, mientras otros escuchaban con curiosidad o simplemente sonreían ante la inusual escena. Incluso, alguna asistente se ve que lleva un gorro navideño acompañado de una sonrisa.



El video ya acumula cerca de 500 mil reproducciones y más de mil comentarios, convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar y reflejan el ingenio, el humor y la capacidad de adaptación que muchos asocian con la identidad colombiana.

“¿De verdad dicen que los rolos somos mala gente?” y “Tanto tiempo nos quita el transporte que toca hacer la novena ahí” fueron algunos de los comentarios más destacados que dejaron los usuarios.

También hubo quienes resaltaron el mensaje de convivencia y respeto, señalando que, pese a la diversidad de creencias, el momento transcurrió de forma pacífica y espontánea. “Mil veces prefiero que la gente se reúna para rezar la novena en vez de estar peleando”, insistió otro internauta, mientras algunos se preguntaban cómo se dio la iniciativa: “¿En qué momento alguien dijo: hagamos la novena, ok?”, comentaron con humor.

Incluso, varios usuarios aprovecharon para bromear y preguntar cuál sería la siguiente ruta donde se realizaría el novenario improvisado. “¿A dónde mañana? Que hoy no alcancé”, escribió uno de ellos, evidenciando el alcance y la cercanía que generó el video entre los internautas.

Esta escena no ha sido la única muestra del ambiente festivo que se vive en TransMilenio durante la temporada decembrina. En otro video que también circula en redes sociales, un usuario registró el momento en que salió a cantar villancicos dentro de un articulado, interpretando clásicos como “Los peces en el río”, acompañado por las variadas reacciones de los bogotanos, que oscilaron entre sonrisas, aplausos y miradas .

¿Cuál es el significado de la Novena y por qué se reza durante nueve días?

Más allá de ser una costumbre profundamente arraigada en la cultura colombiana, la Novena de Aguinaldos tiene un significado espiritual que trasciende lo festivo. De acuerdo con Jairo de Jesús Ramírez, director del Departamento de Liturgia de la Conferencia Episcopal de Colombia, este ejercicio de oración representa un camino de preparación interior que invita a la reflexión y a la espera consciente del nacimiento de Jesús.

“En el sentido espiritual, es un camino de espera y preparación interior”, explicó. En este contexto, el número nueve tiene un valor simbólico dentro de la tradición cristiana. “El nueve no es un número matemático, sino profundamente teológico y simbólico, como ocurre con muchos números bíblicos. En el caso de la novena de Navidad, estos días nos ayudan a disponernos para acoger a Cristo que viene, no solo en el pesebre, sino en la vida concreta de cada persona y de cada familia”, señaló.

Con el paso del tiempo, la novena también se ha consolidado como un espacio de encuentro social. Familias, vecinos y compañeros de trabajo se reúnen no solo para rezar, sino para compartir alimentos, cantar villancicos y fortalecer los lazos comunitarios. Frente a esta evolución, la Iglesia mantiene una postura clara y conciliadora.

“La Iglesia Valora positivamente este encuentro siempre y cuando no se pierda el centro, que es Jesucristo. La fe cristiana no se separa definitivamente de la vida cotidiana de las personas”, explicó el padre Ramírez. En ese sentido, compartir, cantar y reencontrarse también hacen parte de una fe viva, cercana y encarnada en la realidad de las personas.

“El verdadero desafío es que la convivencia y la alegría nazcan de la oración y produzcan una mayor fraternidad”, concluyó.

De esta manera, la Novena de Navidad continúa siendo mucho más que una tradición decembrina, es un espacio espiritual, cultural y social que sigue adaptándose a los tiempos, incluso a escenarios tan inesperados como un bus de TransMilenio, sin perder su esencia ni su profundo significado.

