En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
VOLCÁN PURACÉ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Video| Pasajeros rezan Novena de Navidad en TransMilenio y el momento se vuelve viral

Video| Pasajeros rezan Novena de Navidad en TransMilenio y el momento se vuelve viral

Un grupo de pasajeros transformó un recorrido cotidiano en un momento inesperado que rápidamente captó la atención en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con humor, sorpresa y mensajes de convivencia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Video| Pasajeros rezan Novena de Navidad en TransMilenio y el momento se vuelve viral
Pasajeros rezan Novena de Navidad en TransMilenio -
Archivo - captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad