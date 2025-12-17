En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / 'Mafe' Londoño, la joven que soñaba con ser fisioterapeuta: Bello rindió homenaje a sus estudiantes

'Mafe' Londoño, la joven que soñaba con ser fisioterapeuta: Bello rindió homenaje a sus estudiantes

Tenía sueños, planes y una vida por empezar. María Fernanda Londoño y sus compañeros fueron despedidos en Bello en una jornada marcada por el dolor, la memoria y el amor de quienes hoy los lloran.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de dic, 2025
