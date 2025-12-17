En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Murió Tamá, el oso andino que iba a regresar a la vida silvestre: "No alcanzó a conocer la libertad"

Murió Tamá, el oso andino que iba a regresar a la vida silvestre: "No alcanzó a conocer la libertad"

El oso andino falleció cuando era trasladado para su liberación en el Parque Nacional Natural Tamá, en Norte de Santander. Las autoridades ambientales investigan las causas del deceso.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de dic, 2025
Murió Tamá, el oso andino que iba a regresar a la vida silvestre. -
Parques Nacionales

