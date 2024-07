Pidió un aumento, la despidieron y, como venganza, borró la base de datos de la empresa

Una mujer se ha hecho viral en las redes sociales tras compartir que fue despedida de un centro odontológico en Rosario, Argentina, esto luego de que solicitó un aumento.

>>> Le recomendamos leer: Mujer instaló cámara para monitorear a su bebé y descubrió infidelidad de su esposo

La protagonista de esta historia es Florencia Gallo, quien comentó que quedó desempleada y sin los medios económicos para poder mantenerse.

De acuerdo con el medio TN, debido a que la condición del contrato era “irregular”, Florencia no pudo cobrar una indemnización que le permitiera subsistir hasta encontrar un nuevo empleo.

- La echaron de una clínica de ortodoncia y le borró la base de datos...

- "Yo me habré quedado sin trabajo, a mi me habrán echado, dejándome en pelotas..." pic.twitter.com/ayP9zwuP2i — Doctor House (@Bobmacoy) July 2, 2024

Publicidad

Se vengó de sus exjefes

“Dos años y medio en negro y me echan por pedir un aumento. Si mi trabajo no vale, ya te vas a enterar cuánto cuesta digitalizar y autorizar todo”, se lee en el texto que describe el video.

Además, añadió que “yo me habré quedado sin trabajo, a mí me habrán echado, dejándome sin nada, sin saber cómo pagar el alquiler, cómo hacer para comer porque no tengo apoyo de mis padres, pero yo ahora borré la base de datos”.

Publicidad

Aprovechó la publicación y pidió ayuda para encontrar un nuevo empleo: “Si saben de un laburo en Rosario, me avisan. Este video no me representa en absoluto, soy buena gente, pero me dejaron en la lona, tenía que hacer JUSTICIA”.

>>> Le puede interesar: Menor se salvó de milagro luego de que varios rayos impactaran a metros de ella: video