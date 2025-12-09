Video | El emotivo homenaje de Shakira a Gustavo Cerati en concierto en Buenos Aires

Shakira está llevando a cabo la segunda parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' por Latinoamérica y el turno más reciente fue para Argentina con un concierto de la colombiana en el Estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires. El show no solo encantó a los fanáticos argentinos por la interpretación de los grandes éxitos de Shakira, sino también por el homenaje que ella decidió darle a Gustavo Cerati.

Cerati no fue solo un gran artista para su país natal, sino para el rock en español a nivel mundial. El vocalista de Soda Stereo, además, tuvo una gran amistad con Shakira, con quien colaboró en canciones como 'No' y 'Día especial', las cuales han unido en emociones y sentimientos a los seguidores de ambos artistas.



Video de Shakira homenajeando a Gustavo Cerati

Shakira escogió su primer concierto en Buenos Aires en este paso con la gira para recordar a Gustavo Cerati con el tema 'Día especial'. La artista colombiana no solo cantó el tema ante los miles de fanáticos argentinos en el estadio Vélez, sino que en las pantallas salió una imagen de Gustavo Cerati y en los altavoces se escuchó la voz del argentino cantando junto a ella.

La aparición de Cerati en el concierto de Shakira fue un momento especial para la colombiana y para los asistentes al evento, también porque la artista no tocaba en vivo este tema desde 2007. En el momento de la presentación, la barranquillera se volteó para ver la imagen del argentino que se reflejaba en las pantallas y cantar el tema junto a él.



La misma cantante compartió en sus redes sociales parte del homenaje que le hizo al argentino con unas emotivas palabras recordando su amistad con él. "Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré, que siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial y por eso nuestra amistad durará para siempre", escribió.

"Gracias por regalarnos nuevamente esta joya en vivo. Día Especial es tan especial como tu y tu amor por la música... Sin duda alguna Gustavo debe estar feliz y orgulloso de TODO lo que has logrado en este camino"; "Pensar que la última vez que cantó esta canción fue con él todavía vivo"; "Gustavo desde el cielo viendo cómo es recordado con su música", le escribieron los seguidores a Shakira reaccionando en su video.



Las palabras de Shakira sobre Gustavo Cerati

A lo largo de diferentes entrevistas y presentaciones públicas, Shakira ha recordado múltiples veces su vínculo con Gustavo Cerati. En 2014, cuando el cantante argentino falleció, la colombiana escribió: "Gustavo, aún nos queda por hacer la canción mas importante de todas… Te quiero amigo y sé que me quieres. Tal como me enseñaste, usaré el amor 'como puente'. Ese que nos une todo el tiempo".

Shakira y Gustavo Cerati se conocieron en 2005, luego de que la cantante colombiana manifestara públicamente su admiración por Soda Stereo. Ese año, el argentino trabajó junto a ella para sus álbumes Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2 siendo 'No' la colaboración más destacada.

En su momento, Cerati expresó que "trabajar con Shakira me desarrolló una parte que yo considero importante. Ella me producía una especie de fascinación en cuanto a cómo llevaba adelante lo suyo".

En 2007 los artistas se volvieron a unir, presentándose juntos en el concierto benéfico Live Earth en Alemania, donde interpretaron 'Día especial'. "Quiero presentarles a un gran amigo mío y artista asombroso, el líder de una de mis bandas favoritas en el mundo entero, Soda Stereo: Gustavo Cerati", dijo la cantante en el evento.

Cuando ha tenido oportunidad, Shakira ha recordado a Cerati con amor y admiración. En una carta que le envió a la madre del argentino en un momento difícil para la familia, la colombiana expresó: "De la gente que se ha atrevido a hacer rock en español, él fue el más mágico. Es un despliegue de talento único, uno de los más grandes letristas hispanos. Con él aprendí. He sido siempre y siempre seré una fan de Gustavo Cerati".

