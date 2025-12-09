En vivo
Video | Mujer sube a escenario de Jhonny Rivera y expone presunta infidelidad de su esposo

Video | Mujer sube a escenario de Jhonny Rivera y expone presunta infidelidad de su esposo

Una fanática subió a la tarima durante una presentación del cantante de música popular Jhonny Rivera para desenmascarar públicamente a su esposo, alegando que asistía al evento con su amante.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
Jhonny Rivera
Revelas presunta infidelidad en concierto de Jhonny Rivera.
Foto: @jhonnyrivera

