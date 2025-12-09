Video | Mujer sube a escenario de Jhonny Rivera y expone presunta infidelidad de su esposo

Durante la presentación del reconocido artista de música popular Jhonny Rivera, se ha viralizado por redes sociales un drama personal que capturó la atención de los asistentes al concierto. Lo que comenzó como una noche de música y alegría terminó dejando en evidencia los métodos de algunas personas para confrontar la infidelidad.



El momento, que quedó captado en video, ocurrió cuando una fanática logró subir al escenario donde se encontraba Jhonny Rivera, aunque al principio fue detenida por uno de los escoltas del cantante, Rivera permitió que la mujer se acercara a él y luego de que lo abrazaran eufóricamente, el artista comenzó a interactuar con la mujer, preguntándole su nombre y de donde era, para posteriormente consultarle si deseaba bailar con él a lo que le respondieron que no. Ante la inesperada contestación se generó sorpresa en la multitud.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La mujer afirmó que no estaba allí por la música o el baile, sino para buscar a su esposo, quien, según ella, se encontraba presente en el show en compañía de "su moza". Según lo mencionado ante el micrófono y la audiencia, la fanática había recibido un video que confirmaba la presencia de su amante junto a otra mujer, e intentó localizar a su pareja entre la inmensa multitud, pero no tuvo éxito.

A pesar de no encontrarlo, aprovechó su posición en la tarima para enviarle un mensaje directo a su esposo, advirtiéndole que "no lo dejo entrar a la casa". Una declaración fue celebrada por el público, cuyas reacciones de apoyo y asombro impulsaron la viralidad del momento, para finalmente, pedirle que cantara su canción 'Me lo mocho por infiel'.



Publicidad

¿Es cierto la infidelidad mencionada por la mujer o era parte del espectáculo?

Tras la amplia difusión del video, un usuario de TikTok descubrió el perfil de una mujer que guardaba un sorprendente parecido físico con la protagonista del incidente. En la descripción de su perfil, la mujer mencionaba ser modelo y actriz, lo que llevó al usuario a sugerir que el suceso podría tratarse de un "show montado". Este comentario fue rápidamente respaldado por varios internautas, quienes también notaron la notable similitud en su apariencia.

Hasta la fecha, ni Jhonny Rivera ni la mujer involucrada han emitido declaraciones para confirmar o desmentir estas alegaciones de montaje, por lo que hasta el momento se mantiene un debate en redes entre la denuncia real y la posibilidad de una actuación promocional.

Publicidad

Por el momento, a falta de esa confirmación oficial, este momento se convierte en un nuevo ejemplo de cómo los asuntos privados terminan expuestos en el ámbito público de los espectáculos masivos, tal como le pasó unos meses atras a Andy Byron, exceo de la empresa Astronomer y la jefe de recursos humanos Kristin Cabot, quienes fueron capturados por la 'Kiss Cam' en el concierto de Colplay, celebrado en el Gillette Stadium, en Boston, Estados Unidos. Aunque el destino final de la pareja y la veracidad del drama sigan en el aire, el incidente subraya el poder de las redes sociales para convertir un momento íntimo en un fenómeno viral global.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL