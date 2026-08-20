¿Qué es la Universidad del Perreo? Los memes que son furor en redes por propuesta de Wisin

Wisin, del icónico dúo de reguetón de Wisin & Yandel, creó una propuesta que pretende dar vida a una "Universidad del Perreo (UDP)", una institución que, según la información publicada por el propio cantante, estará dedicada al estudio, la preservación y la difusión de la cultura urbana. El anuncio fue realizado el 17 de agosto de 2026 mediante un comunicado desde Cayey, Puerto Rico, donde estaría ubicada la institución. En el mensaje, el artista explicó que después de más de tres décadas considera que la historia del genero y del movimiento que lo rodea merece ser estudiada y conservada más allá de los escenarios.

La propuesta todavía está en etapa de preparación, pero ya cuenta con una página oficial en la que se anuncia la próxima apertura y se permite a los interesados realizar una solicitud de preadmisión. De hecho, en redes sociales el proyecto ya ha llamado la atención porque se presenta con una posible estructura universitaria alrededor de elementos propios del reguetón. "Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios. Es el momento de dar un paso más allá. Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre", explicó el cantante.



Universidad del Perreo: estas serían algunas de las materias

La propuesta presentada hasta ahora utiliza nombres que mezclan términos propios de la educación superior con conceptos relacionados con la música urbana. Entre las asignaturas anunciadas aparecen:



Cátedras de Ritmo Aplicado

Historia del Reggaetón

Epistemología del Flow

La Universidad del Perreo también plantea una línea dedicada a la investigación. Allí estaría el Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana, pensado para profundizar en diferentes aspectos relacionados con el género y sus manifestaciones. A esto se suma un componente de extensión que contempla programas de intercambio y becas dirigidos a estudiantes de diferentes lugares del mundo. "Por primera vez en la historia de la educación superior, una institución de excelencia académica dedica su misión al estudio, la preservación y el avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica. El ritmo es el curriculum. La calle es el campus", se lee en la página web.



Los memes sobre la Universidad del Perreo no tardaron en aparecer

Mientras la página del proyecto comienza a recibir atención y Wisin continúa compartiendo información sobre la iniciativa, las redes sociales hicieron lo que suelen hacer frente a una noticia de este tipo: convertirla en material para memes. El propio cantante aseguró en una publicación que más de 500.000 personas habían ingresado al sitio web de la Universidad del Perreo en 24 horas y anunció que comenzaba la cuenta regresiva. En la misma publicación lanzó una pregunta a sus seguidores: "¿Qué materia no puede faltar en la Universidad del Perreo"?.

+500.000 personas en https://t.co/HVpErPaavz en 24 horas.

Empezó el conteo regresivo🔥



¿Qué materia no puede faltar en la UNIVERSIDAD DEL PERREO? Los leo👀 pic.twitter.com/NzpwaZqT2j — W (@wisin) August 19, 2026

Entre los memes más comunes aparecen frases relacionadas con el reguetón "vieja escuela", del cual hacen parte otros reconocidos artistas como "El Dúo Dinámico", Don Omar, Plan B, Alexis & Fido, Hector "El Father", Tito El Bambino, Tego Calderón, Daddy Yankee, entre otros. Algunos de los comentarios son: "Toca sacar los prohibidos Wisin para aprobar", "¿Y el doctorado se hace con Tony Dize?", "Tengo miedo de que mi profesor en la Universidad del Perreo me diga 'ya tu sabe' y que yo no sepa". Estos son algunos de los memes más virales en redes:



Fui a la enfermería en la universidad del perreo y me diagnosticaron hambre y sueño. — Charlie (@Carlodmension) August 19, 2026

Publicidad

El profesor de informática e Inteligencia Artificial de la universidad del perreo. pic.twitter.com/zbPPMCs4aO — Don Fachontaduro 2.0 𝕏 (@200DeCiIantro) August 20, 2026

el examen para pasar idiomas en la universidad del perreo es aprenderse este clásico pic.twitter.com/hPVtE4DDHc — user haltutu (@Haltutu) August 20, 2026

Publicidad

Los porteros requisando en la Universidad del Perreo pic.twitter.com/eJa9VroqR6 — Te explico Federico (@fedessco) August 20, 2026

Para entrar a la universidad del perreo, por favor díganos en la norma apa, qué significan las siglas APA.



Yo: pic.twitter.com/NJs92kmAsZ — Don Fachontaduro 2.0 𝕏 (@200DeCiIantro) August 20, 2026

En la universidad del perreo también enseñan física y dinámica de líquidos https://t.co/zrrizhsxZc — Chero ✏️ (@MrCheroSv) August 19, 2026

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL