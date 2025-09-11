¿Qué pasó con María C? Lucho, de El Desafío, contó lo que vivió en El Cubo: "Me trató muy bien"

Con la reciente eliminación de Gero en El Desafío del Siglo XXI, Lucho salió oficialmente de la competición. Aunque su paso por este reality fue rápido, el deportista causó polémica por los recientes hechos acontecidos en El Cubo, lugar en el que estuvo durante una semana tras haber perdido la prueba a muerte.

Y es que al barranquillero, quien sostenía un vínculo amoroso con Valentina, compañera de equipo, se le vio compartiendo junto a María C. en la casa para eliminados, en donde incluso intercambiaron palabras románticas y algunos besos. Este actuar no fue bien visto por muchos televidentes, quienes consideraron este actuar como una traición.

En Lo Más Viral, el deportista relató cuáles fueron sus motivaciones, relató con detalle qué fue lo que ocurrió con María C. y hasta habló sobre lo que podría pasar en el futuro, cuando Valentina se entere de lo acontecido. "Cuando yo llegué al cubo me sentía pues triste por la salida y todo eso. En eso llega María C. con su energía, super atenta, y a mí eso me gustó de ella", dijo.



El entrevistado también dijo que, aunque reconoce que debe ofrecerle disculpas a Valentina, tampoco consideraba que la relación entre ambos hubiera sido sólida antes de su salida. Si bien no justifica lo que hizo, sostiene que esa relación no estaba tan consolidada.

"Yo soy muy emocional y pues a mí María C. me trató muy bien. Con Valentina, independientemente de todo, sí teníamos como nuestro romance en El Desafío, pero no fue algo concreto. Y aparte de que no fue algo concreto, yo le decía a ella como que si de verdad, si yo te gustó, demuéstramelo", agregó.

En cuanto a su futuro, Lucho detalló que no pretende continuar sus vínculos amorosos que construyó en la competición, aunque sí reconoce que está interesado en mantener las amistades con ambas mujeres. "Con Valentina y María C. yo pues me la voy a llevar bien y eso, pero ya de ahí de acceder a vernos o hacer otras cosas no, ya está bien así", dijo.



Las polémicas declaraciones sobre Eleazar

El exparticipante tampoco se guardó nada sobre su complicada relación con Eleazar, a quien describió como un "dictador". Lucho se sintió ofendido por el trato que le dio de "peladito" y mencionó varios choques, incluyendo la decisión de Eleazar en un momento crucial de la competencia: la de elegir vísceras en lugar de cocos para el equipo, ignorando la opinión de la mayoría.

"Eleazar es pues, como quien dice, un dictador. Pues sí, no tengo nada contra él, pero las cosas como son", dijo Lucho, recordando algunos momentos incómodos y, a su manera de ver, injustos, con respecto a la manera en la que él decidió por el equipo.

También expresó su decepción con Tina, a quien aprecia como competidora y amiga, pero a quien le molestó que se pusiera del lado de Eleazar. Finalmente, Lucho mencionó que, aunque se arrepiente de la forma en que salió, no cambiaría nada de su experiencia y que la aprovechará para enfocar su carrera como modelo y en redes sociales.

