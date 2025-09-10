Desafío 2025: entre lágrimas por la salida de Gero y el beso sorpresa en un equipo

El Desafío Siglo XXI volvió a poner a la audiencia al borde del asiento con un capítulo cargado de giros: desde la eliminación de Gero, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, hasta el primer beso oficial entre Deisy y Rata en la suite Ditu. Entre lágrimas, romance y jugadas estratégicas, la competencia dejó claro por qué sigue siendo uno de los realities más comentados del país.



La despedida de Gero

El Desafío a Muerte en el Box Negro enfrentó a Eleazar, Gio, Rata y Gero en una prueba de resistencia y precisión que tuvo un final de infarto. Pese a su esfuerzo, fue Gero quien quedó eliminado, despidiéndose en medio de abrazos y lágrimas de sus compañeros. Antes de marcharse, dejó un mensaje cargado de emotividad para su padre:

“Papá, me voy feliz por lo que hice acá. Gracias por enseñarme a darlo todo siempre”.Su salida no solo significó el adiós a su sueño dentro del reality, sino también uno de los momentos más sensibles de la temporada.



El beso que sorprendió a todos

En contraste con la tristeza de la eliminación, el triunfo de Omega en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo le permitió a Rata acceder a la suite Ditu. Su elección de invitar a Deisy derivó en una velada que dejó a todos hablando: en medio de una conversación, él se inclinó y la besó.

La reacción de ella fue inmediata y entre risas soltó:



“¿Quién le dio permiso?”,un comentario que desató carcajadas entre sus compañeros cuando se enteraron de lo ocurrido.Ese beso marcó un antes y un después en la dinámica del reality, alimentando las especulaciones sobre alianzas y sentimientos reales dentro del juego.



El “Robo del Siglo” y la rabia de Gamma

Pero no todo fueron emociones personales. En la jornada también se vivió uno de los castigos más duros de la competencia: el llamado “Robo del Siglo”, que dejó al equipo Gamma completamente sin dinero. Omega, con la suerte y estrategia de Camilo y Miryan, logró quedarse con los 134 millones de pesos que tenían los naranjas.

La noticia cayó como un balde de agua fría y encendió los ánimos en Gamma, que no tardó en mostrar su frustración.

Como si fuera poco, el capítulo también reveló que Mencho fue la Elegida del ciclo, una decisión que generó molestia en Rosa y Zambrano. Mientras ellos protestaban, Mencho aseguró tener la “conciencia tranquila”, defendiendo su papel y dejando claro que estaba dispuesta a asumir las consecuencias de su rol.

En cuestión de horas, el Desafío 2025 condensó lo que mejor sabe ofrecer: drama, giros inesperados y emociones a flor de piel. Entre el adiós de Gero, el beso que desató rumores de romance y el golpe económico del Robo del Siglo, la competencia se calienta y promete capítulos cada vez más intensos.

