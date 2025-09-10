Publicidad

ENTRETENIMIENTO  / Desafío 2025: entre lágrimas por la salida de Gero y el beso sorpresa en un equipo

Desafío 2025: entre lágrimas por la salida de Gero y el beso sorpresa en un equipo

Así se vivió un nuevo episodio del Desafío 2025 con la eliminación de Gero, el beso más comentado y un golpe fuerte a los equipos.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:55 p. m.
Gero
El eliminado de la noche.
Captura de pantalla.