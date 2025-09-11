En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / ¿Traición? Mencho ganó 10 millones en el Desafío Siglo XXI y le hizo perder más de 100 a su equipo

¿Traición? Mencho ganó 10 millones en el Desafío Siglo XXI y le hizo perder más de 100 a su equipo

"Siento que no les fallé en ningún momento", le dijo Mencho a su equipo tras revelar que había sido la Elegida del ciclo. Algunos se sintieron traicionados.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 11, 2025 12:14 p. m.
Comparta en:
Desafío
Mencho lloró tras revelar que era la Elegida del ciclo -
Foto: Desafío

Publicidad

Publicidad

Publicidad